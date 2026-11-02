Motokuryeler kontak kapatıyor. Yemek ve market siparişleri duracak
02.11.2026 10:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği 1 Ocak 2027 son tarihi yaklaşırken binlerce motokurye için ceza ve belge şartı gündemde.
Sayıları yüz binleri aşan motokuryeler kontak kapatabilir. Motokuryelere yönelik SRC Kurye belgesi için son süre yaklaşıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz mayıs ayında SRC Kurye belgesinin alınması için gerekli hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı. Süre ise 1 Ocak 2027 olarak belirlenmişti. Bu süre zarfında motokurye olarak çalışmak isteyenlerin belgeyi temin etmesi gerekiyor.
BELGE OLMAZSA ÇALIŞAMIYORLAR
SRC Kurye belgesi olmadan çalışamayacak hale gelen motokuryelere ceza da kesilecek. Sürücüye kesilen ceza 4 bin 392 lira, işletmeye / ruhsat sahibine kesilen ceza ise 10 bin 666 lira olacak.
SRC KURYE BELGESİ NEDİR?
SRC Kurye Belgesi, motosiklet veya motorlu bisiklet (moped) ile ticari kurye gönderisi taşıyan sürücüler için düzenlenen mesleki yeterlilik belgesi olarak biliniyor. Kuryelerin yemek, market siparişi, paket ve evrak teslimatı gibi faaliyetlerinde bu belge aranıyor.
SRC kurye eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı kurs programı doğrultusunda toplam 25 ders saati olarak veriliyor. Eğitimde kuryenin yasal hak ve sorumlulukları, iş güvenliği, gönderi teslim süreçleri, müşteri iletişimi, araç kontrolleri, trafik adabı, hijyen ve ilk yardım konuları ele alınıyor. Adaylar, eğitimlerini tamamladıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği mesleki yeterlilik sınavına katılıyor.
SRC KURYEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kurye taşımacılığında kullanılacak motosiklet veya mopede uygun, geçerli sürücü belgesine sahip olma, SRC Kurye Belgesi almaya engel suçlar bakımından adli sicil şartını sağlamak, ilk defa belge alacaklar için 66 yaşından gün almamış olmak, belge almaya hak kazanmak için kayıt sonrasında zorunlu eğitimin tamamlanması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği mesleki yeterlilik sınavında başarılı olunması gerekiyor.
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
T.C. kimlik kartı: Kayıt sırasında aslı görülerek iade edilir.
Sürücü belgesi: Yapılacak taşımacılık türüne uygun sürücü belgesi ibraz edilir.
Öğrenim belgesi: Diploma, diploma yerine geçen belge veya kamu kurumlarından alınan öğrenim durumunu gösteren belge sunulur.
Barkodlu adli sicil belgesi: İlgili mevzuatta belirtilen adli sicil şartının sağlandığını göstermelidir.
Bir adet biyometrik fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.
DANIŞTAY'A DAVA AÇILDI
Ankara Kuryeler Odası Başkanı Ramazan Akpınar, SRC Kurye belgesi için Danıştay'a yürütmenin durdurulmasına yönelik dava açtıklarını söyledi.
Akpınar "Sürücü kursları SRC Kurye eğitimi vermiyorlar, sınavla belge vermeye çalışıyorlar. Eğitimini almak istiyoruz. Danıştay'a yürütmenin durdurulması için dava açtık. Ayrıca SRC Kurye belgesi veren sürücü kursları her yerde de yok. SRC Kurye belgesi 10 bin liranın üzerinde ve fiyatlar değişiyor. Para verene belge veriyorlar, katıldıklarına dair imzayı bile SRC kursu kendisi atıyor. Hiçbir teorik eğitim bile vermiyorlar. 25 saat sürmesi lazım, hocaları da yok, imza karşılığı belge veriliyor, o imzayı da sürücü kursundakiler atıyor." dedi.
"KİMSE BELGEYİ ALMAK İSTEMİYOR"
Akpınar "Kimse almıyor, almak da istemiyor, 6 günlük eğitime nasıl girilecek, kuryeler para kazanmak için 6 dakikanın hesabını yapıyor. 1 Ocak tarihi yaklaştı, yetkililerle görüşme sağladım, muhtemelen ertelettireceğiz, Danıştay'daki dava sonucunun beklenmesi gerekiyor. Türkiye genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na göre 120 bin, Maliye'ye göre 400 bin, SGK'ya göre 300 bin motokurye var ve bunlardan sadece 3 bini SRC Kurye belgesi aldı." ifadesini kullandı.
MOTOKURYELER KONTAK KAPATACAK
SRC Kurye belgesi için erteleme gelmezse yüksek cezalar nedeniyle 1 Ocak 2027 tarihinde motokuryelerin kontak kapatması bekleniyor. Akpınar "Belge olmazsa polis ceza yazacak ve motorlar bağlanacak. Bundan dolayı kuryeler kontak kapatabilir." sözlerini söyledi.
MOTOKURYELERİN KAZANÇLARI ERİDİ
Bir dönem yüksek kazançlarıyla dikkat çeken motokuryeler, artan giderler ve enflasyon karşısında eski günlerini arıyor. Geçmişte 200 bin lirayı bulan aylık gelirler geride kaldı.
Motokuryelerin sayısının hızla artması, sipariş başı ücretlerin düşük kalması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yüksek seyir kazançları törpülemeye başladı.
Türkiye'de faaliyet gösteren motokuryeler eski kazançlı günlerini arıyor. Yılbaşında yapılan zamların törpülendiğini ifade eden motokuryeler, kazançlarının gerilediğini, motokuryeliğin ek iş olarak yapılması gerektiğini belirtiyorlar.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, motor bakım ücretleri, trafik sigortası, muhasebeci ücreti, vergi, BAĞ-KUR, yemek ücreti gibi temel gider kalemleri çıktıktan sonra günde 14 saat çalışan motokuryenin eline 60-70 bin lira gibi bir tutar kalıyor.
Herhangi bir işe girip çalışan ve ek iş olarak günde 4-5 saat motokuryelik yapanlara ise 15-20 bin lira aylık gelir kapısı aralanıyor.