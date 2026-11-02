Motokuryeler kontak kapatıyor. Yemek ve market siparişleri duracak

SRC Kurye belgesi olmadan çalışamayacak hale gelen motokuryelere ceza da kesilecek. Sürücüye kesilen ceza 4 bin 392 lira, işletmeye / ruhsat sahibine kesilen ceza ise 10 bin 666 lira olacak.

SRC KURYE BELGESİ NEDİR?

SRC Kurye Belgesi, motosiklet veya motorlu bisiklet (moped) ile ticari kurye gönderisi taşıyan sürücüler için düzenlenen mesleki yeterlilik belgesi olarak biliniyor. Kuryelerin yemek, market siparişi, paket ve evrak teslimatı gibi faaliyetlerinde bu belge aranıyor.

SRC kurye eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı kurs programı doğrultusunda toplam 25 ders saati olarak veriliyor. Eğitimde kuryenin yasal hak ve sorumlulukları, iş güvenliği, gönderi teslim süreçleri, müşteri iletişimi, araç kontrolleri, trafik adabı, hijyen ve ilk yardım konuları ele alınıyor. Adaylar, eğitimlerini tamamladıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği mesleki yeterlilik sınavına katılıyor.