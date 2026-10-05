Motokuryelikte altın çağ bitti. 200 bin liralık kazançlar hayal oldu

Geçmişte nakit olarak satılan ürünlerin paraları kazançlardan mahsuplaşılıyordu. Böylece motokuryelerin eline her gün sıcak para geçiyordu. Şimdi ise günlük bin 500 liranın üstüne çıkıldığında paranın ATM'ye yatırılması gerekiyor. Zaman kaybı, ATM arama telaşı ve slotlarının kapanması riski nedeniyle kuryeler sorun yaşadıklarını söylüyor.

VERGİSİZ DE İŞ YAPIYORLAR

Bazı uygulamalara üye olan motokuryeler, yemek ve market alışverişi dışında diğer ürünleri de taşıyabiliyor. Herhangi bir işletme ya da kişiden aldıkları paketleri taşıyan kuryeler de bulunuyor. Yedek parçadan anahtara, tekstil ürününden çiçeğe kadar birçok ürünü taşıyan kuryeler, bu faaliyetleri için nakit çalışıp fatura kesmiyor ve tüm kazanç kendilerine kalıyor. Vergisini ödemedikleri, yasal olmayan taşımacılık yapan kuryelere ilişkin denetim yapılmadığından kayıt dışı gelirleri artabiliyor.