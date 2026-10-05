Motokuryelikte altın çağ bitti. 200 bin liralık kazançlar hayal oldu
05.10.2026 08:37
Son Güncelleme: 05.10.2026 08:38
Bir dönem yüksek kazançlarıyla dikkat çeken motokuryeler, artan giderler ve enflasyon karşısında eski günlerini arıyor. Geçmişte 200 bin lirayı bulan aylık gelirler geride kaldı.
Motokuryelerin sayısının hızla artması, sipariş başı ücretlerin düşük kalması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyondaki yüksek seyir kazançları törpülemeye başladı.
Türkiye'de faaliyet gösteren motokuryeler eski kazançlı günlerini arıyor. Yılbaşında yapılan zamların törpülendiğini ifade eden motokuryeler, kazançlarının gerilediğini, motokuryeliğin ek iş olarak yapılması gerektiğini belirtiyorlar.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, motor bakım ücretleri, trafik sigortası, muhasebeci ücreti, vergi, BAĞ-KUR, yemek ücreti gibi temel gider kalemleri çıktıktan sonra günde 14 saat çalışan motokuryenin eline 60-70 bin lira gibi bir tutar kalıyor.
Herhangi bir işe girip çalışan ve ek iş olarak günde 4-5 saat motokuryelik yapanlara ise 15-20 bin lira aylık gelir kapısı aralanıyor.
YILBAŞI ZAMMINDAN ÜMİTLERİ YOK
Yılbaşında paket başı taşıma ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. Ancak kuryeler, mevcut durumda bile gelirin kurtarmadığını, yapılacak zammın göstermelik olacağına inanıyor.
ŞİRKETLER ÇOK KOLAY KURYE BULUYOR
Kurye sayısının haddinden fazla olmasından dolayı firmaların kurye bulmakta sıkıntı çekmediğini, bundan dolayı düşük fiyatlara paket dağıtımı yaptırdıkları iddia ediliyor. 14-15 saat aralıksız çalışarak evine ekmek götürmeye çalışan kuryeler, kazançlarının verdikleri emeğe değmediğini ifade ediyor.
"200 BİN LİRA KAZANÇLAR GERİDE KALDI"
Geçmişteki gibi 200 bin liraya varan kazançların geride kaldığını söyleyen motokuryeler, cuma, cumartesi ve pazar günleri işlerin yoğun olduğunu, bu günlerde gece daha çok paket talebi oluştuğunu, ekstra bonuslar için de gece yarısı yollarda olduklarını söylüyorlar.
PAKET BAŞI ÜCRETLERİN ARTMASINI İSTİYORLAR
Kuryeler, paket başı ücretlerin artması halinde insani çalışma saatlerine dönebileceklerini, eskiden olduğu gibi 10-11 saat çalışarak 200 bin liraya yakın fatura kesebileceklerini iddia ediyorlar.
"NAKİT ÜCRETLER SORUN OLUYOR"
Geçmişte nakit olarak satılan ürünlerin paraları kazançlardan mahsuplaşılıyordu. Böylece motokuryelerin eline her gün sıcak para geçiyordu. Şimdi ise günlük bin 500 liranın üstüne çıkıldığında paranın ATM'ye yatırılması gerekiyor. Zaman kaybı, ATM arama telaşı ve slotlarının kapanması riski nedeniyle kuryeler sorun yaşadıklarını söylüyor.
VERGİSİZ DE İŞ YAPIYORLAR
Bazı uygulamalara üye olan motokuryeler, yemek ve market alışverişi dışında diğer ürünleri de taşıyabiliyor. Herhangi bir işletme ya da kişiden aldıkları paketleri taşıyan kuryeler de bulunuyor. Yedek parçadan anahtara, tekstil ürününden çiçeğe kadar birçok ürünü taşıyan kuryeler, bu faaliyetleri için nakit çalışıp fatura kesmiyor ve tüm kazanç kendilerine kalıyor. Vergisini ödemedikleri, yasal olmayan taşımacılık yapan kuryelere ilişkin denetim yapılmadığından kayıt dışı gelirleri artabiliyor.