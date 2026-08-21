Motorin fiyatları artıyor
21.08.2026 08:46
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılacak.
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Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt pompalarına artış olarak yansıyor.
ABD ve İran arasındaki gerilim küresel ekonomilerde akaryakıt fiyatlarına yükseliş olarak etki ediyor.
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NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor.
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MOTORİN NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da motorinin litresi 82,65 liraya, Ankara'da 83,75 liraya, İzmir'de 84,04 liraya, doğu illerinde ise 85,5 liraya çıkması bekleniyor.