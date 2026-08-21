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Motorin fiyatları artıyor

21.08.2026 08:46

NTV - Haber Merkezi

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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılacak.

Motorin fiyatları artıyor
iStockPhoto

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt pompalarına artış olarak yansıyor.

 

ABD ve İran arasındaki gerilim küresel ekonomilerde akaryakıt fiyatlarına yükseliş olarak etki ediyor.

NE KADAR ARTIŞ OLACAK? 1
iStockPhoto

NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 lira artış yapılması bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK? 2
iStockPhoto

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorinin litresi 82,65 liraya, Ankara'da 83,75 liraya, İzmir'de 84,04 liraya, doğu illerinde ise 85,5 liraya çıkması bekleniyor.