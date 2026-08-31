Motorin fiyatları artıyor, fark 5 bin 400 liraya ulaşacak
31.08.2026 07:32
Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi yeniden fiyatlara yansıtılıyor. Ağır vasıtalarda bir depoda 5 bin 400 liralık fark oluşacak.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde kademeli artışlar fiyatlara yansıtılacak.
Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi Eylül ayı itibarıyla tedrici olarak fiyatlara yansıtılacak.
Eylül ayında motorinin litre fiyatına 3 lira Özel Tüketim Vergisi, 60 kuruş da Katma Değer Vergisi eklenecek. Böylece motorinde 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 3,60 lira artış olacak.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorinin litresi İstanbul'da 81,08 liraya, Ankara'da 82,20 liraya, İzmir'de 82,47 liraya, doğu illerinde ise 83,93 liraya yükselecek.
FARK EN AZ 180 LİRA OLACAK
Ortalama bir otomobilin yakıt tankı 50 litre civarında. Boş depoda yeni artış en az 180 lira fark ortaya çıkaracak. Kamyon, otobüs gibi ağır vasıtalarda bin 500 litreye kadar yakıt alınıyor. Başka bir deyişle depolarını tamamen doldurduklarında fark 5 bin 400 liraya yükselecek.