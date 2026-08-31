Motorin fiyatları artıyor, fark 5 bin 400 liraya ulaşacak

Ortalama bir otomobilin yakıt tankı 50 litre civarında. Boş depoda yeni artış en az 180 lira fark ortaya çıkaracak. Kamyon, otobüs gibi ağır vasıtalarda bin 500 litreye kadar yakıt alınıyor. Başka bir deyişle depolarını tamamen doldurduklarında fark 5 bin 400 liraya yükselecek.