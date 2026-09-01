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Motorin fiyatları arttı, ÖTV ve KDV eklendi

01.09.2026 08:07

Burak Taşçı

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Akaryakıt ürünlerinden motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi tedrici olarak eklenmeye başladı.

Motorin fiyatları arttı, ÖTV ve KDV eklendi
iStockPhoto

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin üretici, tüketici ve esnafın üstüne yük olmaması için yapılan motorindeki Özel Tüketim Vergisi hamlesi yeni boyuta geçti.

Motorin fiyatları arttı, ÖTV ve KDV eklendi 1
iStockPhoto

Motorinde sıfırlanan ÖTV yeniden eklenmeye başladı. 3 liralık ÖTV eklenmesi ve 3 liranın 60 kuruş olan Katma Değer Vergisi fiyatlara bugünden itibaren yansıdı. Böylece motorinin litre fiyatı 3,60 lira artmış oldu.

MOTORİN NE KADAR? 2
iStockPhoto

MOTORİN NE KADAR?

Motorin İstanbul'da 81,07 lira, Ankara'da 82,19 lira, İzmir'de 82,46 lira, doğu illerinde ise 83,92 liradan satılıyor.