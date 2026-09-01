Motorin fiyatları arttı, ÖTV ve KDV eklendi
01.09.2026 08:07
Akaryakıt ürünlerinden motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi tedrici olarak eklenmeye başladı.
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Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin üretici, tüketici ve esnafın üstüne yük olmaması için yapılan motorindeki Özel Tüketim Vergisi hamlesi yeni boyuta geçti.
iStockPhoto
Motorinde sıfırlanan ÖTV yeniden eklenmeye başladı. 3 liralık ÖTV eklenmesi ve 3 liranın 60 kuruş olan Katma Değer Vergisi fiyatlara bugünden itibaren yansıdı. Böylece motorinin litre fiyatı 3,60 lira artmış oldu.