Motorin fiyatları arttı, ÖTV ve KDV eklendi

Motorin de sıfırlanan ÖTV yeniden eklenmeye başladı. 3 liralık ÖTV eklenmesi ve 3 liranın 60 kuruş olan Katma Değer Vergisi fiyatlara bugünden itibaren yansıdı. Böylece motorinin litre fiyatı 3,60 lira artmış oldu.