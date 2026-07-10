Motorin fiyatları yarın düşüyor

Motorin fiyatları kısa sürede 3 kez artış yaşamıştı. ABD ve İran arasındaki gerilimin artması, ateşkesin sona ermesi, saldırıların başlamasıyla birlikte petrol fiyatları da yükseldi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan tankerin bulunmaması da yüksek fiyatlara neden oluyor. 80 dolara yaklaşan Brent petrol 75 dolara kadar gerileyince akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,16 lira indirim yapılmasına karar verildi.