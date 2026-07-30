Motorin fiyatlarına yeni artış

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olması beklenen zammın litre başına 3,71 lira olacak.

ABD ve İran arasındaki gerilimin her geçen gün artması, petrol akışının Hürmüz ve Babülmendep Boğazları'ndan durma noktasına gelmesi fiyatları artırıyor.