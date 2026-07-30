Motorin fiyatlarına yeni artış
30.07.2026 08:28
Son Güncelleme: 30.07.2026 09:11
Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş motorin fiyatlarını da artırmaya devam ediyor.
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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olması beklenen zammın litre başına 3,71 lira olacak.
ABD ve İran arasındaki gerilimin her geçen gün artması, petrol akışının Hürmüz ve Babülmendep Boğazları'ndan durma noktasına gelmesi fiyatları artırıyor.
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MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorinin litresinin İstanbul'da 80,92 lira, Ankara'da 82,03 lira, İzmir'de 82,31 lira, doğu illerinde ise 83,77 liraya yükselmesi bekleniyor.