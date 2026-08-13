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Motorin fiyatlarında yüzde 13 düşüş. İşte yeni pompa fiyatları

13.08.2026 11:30

Burak Taşçı

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Motorinde Özel Tüketim Vergisi'nin Ağustos ayında sıfırlanmasıyla birlikte motorin litre fiyatlarında büyük düşüş gerçekleşti.

Motorin fiyatlarında yüzde 13 düşüş. İşte yeni pompa fiyatları
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Hükümetin dezenflasyon sürecini desteklemek adına, nakliyeci, üretici, tüketiciyi düşünerek Ağustos ayında motorin özelinde Özel Tüketim Vergisi'ni sıfırladı.

 

Hükümetin aldığı enflasyonu düşürecek etkiyi ortaya çıkaracak hamlesiyle birlikte akaryakıt markaları fiyatlarını güncellemeye başladı.

FİYATLAR YÜZDE 13 DÜŞTÜ 1
iStockPhoto

FİYATLAR YÜZDE 13 DÜŞTÜ

Motorin fiyatları ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte yaklaşık 9,25 lira düşüş gösterdi. Bu da yüzde 13'ü aşkın indirimin meydana gelmesi anlamına geliyor.

MOTORİN NE KADAR OLDU? 2
iStockPhoto

MOTORİN NE KADAR OLDU?

İstanbul'da motorin 70,82 liraya, Ankara'da 71,94 liraya, İzmir'de 72,21 liraya, doğu illerinde ise 73,67 liraya geriledi.