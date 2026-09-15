Motorinde artış sürüyor. 100 TL'ye yaklaştı

Petrol fiyatlarının 110 dolara yaklaşması ve dövizdeki hareketlilikle akaryakıt ürünlerindeki yükseliş sürüyor. Yükselişin iki nedeni var. Birinci neden Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki saldırılarını sürdürmesi. İkinci neden ise, Körfez ülkelerinin Umman'da yapmayı planladıkları toplantının ertelenmesi.



Son olarak motorine 6,62 TL'lik zam yapıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren fiyat artışı gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.