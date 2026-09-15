Motorinde artış sürüyor. 100 TL'ye yaklaştı
15.09.2026 01:52
Son Güncelleme: 15.09.2026 07:13
Akaryakıt ürünlerinden motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 TL'lik zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken doğu illerinde litresi 100 TL'ye yaklaştı.
Petrol fiyatlarının 110 dolara yaklaşması ve dövizdeki hareketlilikle akaryakıt ürünlerindeki yükseliş sürüyor. Yükselişin iki nedeni var. Birinci neden Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki saldırılarını sürdürmesi. İkinci neden ise, Körfez ülkelerinin Umman'da yapmayı planladıkları toplantının ertelenmesi.
Son olarak motorine 6,62 TL'lik zam yapıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren fiyat artışı gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.
MOTORİN 95 TL'Yİ GEÇTİ
Motorin grubunda yaşanan 6,62 TL'lik artışın ardından motorinin litresi İstanbul'da 95 TL'yi geçerken doğu illerinde 100 TL'ye yaklaştı. Benzin ve motorin arasındaki fark ise 15 TL'ye çıktı.
Motorin fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından Ağustos ayında ÖTV sıfırlanmış, 1 Eylül'den itibaren ise 3 TL ÖTV alınmaya başlandı. Motorinde ÖTV, Ekim ayında 6 TL, Kasım ayında 9 TL ve Aralık ayında 12 TL alınacak.
Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak. Motorinin Eşel mobil uygulamasından çıkarılmıştı.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Motorin İstanbul'da 95,60 lira, Ankara'da 96,75 lira, İzmir'de 97,02 lira, doğu illerinde ise 98,47 liradan satılıyor.
Benzin İstanbul'da 80,26 lira, Ankara'da 81,25 lira, İzmir'de 81,52 lira, doğu illerinde ise 82,88 liradan satılması bekleniyor.