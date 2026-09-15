Motorinde artış sürüyor. 100 TL'ye yaklaştı
15.09.2026 01:52
Son Güncelleme: 15.09.2026 02:01
Akaryakıt ürünlerinden motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 TL'lik zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken doğu illerinde litresi 100 TL'ye yaklaştı.
Petrol fiyatlarının 105 doları aşmasıyla akaryakıt ürünlerindeki yükseliş sürüyor. Son olarak motorine 6,62 TL'lik zam yapıldı. Fiyat artışı gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.
MOTORİN 95 TL'Yİ GEÇTİ
Motorin grubunda yaşanan 6,62 TL'lik artışın ardından motorinin litresi İstanbul'da 95 TL'yi geçerken, benzin ve motorin arasındaki fark 15 TL'ye çıktı.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Motorin İstanbul'da 95,60 lira, Ankara'da 96,75 lira, İzmir'de 97,02 lira, doğu illerinde ise 98,47 liradan satılıyor.
Benzin İstanbul'da 80,26 lira, Ankara'da 81,25 lira, İzmir'de 81,52 lira, doğu illerinde ise 82,88 liradan satılması bekleniyor.