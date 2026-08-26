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Motorinde büyük indirim

26.08.2026 09:34

NTV - Haber Merkezi

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Akaryakıt ürünlerinden motorine dev indirim yapılması planlanıyor.

Motorinde büyük indirim
iStockPhoto

Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme ve Brent petrolün 85 doların altına gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.

 

ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve saldırıların durmasıyla birlikte normalleşme çağrılarının da artmaya başlaması piyasalara pozitif yansıyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR 1
iStockPhoto

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor. Fiyat değişikliği saat 16:00'da netleşecek.

MOTORİN NE KADAR OLACAK? 2
iStockPhoto

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinde 5 liralık indirim olduğunda İstanbul'da litresi 77,73 liraya, Ankara'da 78,83 liraya, İzmir'de 79,12 liraya, doğu illerinde ise 80,57 liraya gerilemesi bekleniyor.

 

İndirimler yarından itibaren geçerli olacak.