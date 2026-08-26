Motorinde büyük indirim

Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme ve Brent petrolün 85 doların altına gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.

ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve saldırıların durmasıyla birlikte normalleşme çağrılarının da artmaya başlaması piyasalara pozitif yansıyor.