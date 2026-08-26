Motorinde büyük indirim
26.08.2026 09:34
Akaryakıt ürünlerinden motorine dev indirim yapılması planlanıyor.
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Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme ve Brent petrolün 85 doların altına gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.
ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve saldırıların durmasıyla birlikte normalleşme çağrılarının da artmaya başlaması piyasalara pozitif yansıyor.
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MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Akaryakıt ürünlerinden motorine 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor. Fiyat değişikliği saat 16:00'da netleşecek.