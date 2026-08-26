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Motorinde büyük indirim. Gece yarısı fiyatlar değişti

26.08.2026 09:34

Son Güncelleme: 27.08.2026 04:24

NTV - Haber Merkezi

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Akaryakıt ürünlerinden motorine dev indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı.

Motorinde büyük indirim. Gece yarısı fiyatlar değişti
iStockPhoto

Petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme ve Brent petrolün 85 doların altına gerilemesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 

 

ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve saldırıların durmasıyla birlikte normalleşme çağrılarının da artmaya başlaması piyasalara pozitif yansıyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ 1
iStockPhoto

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,36 TL indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatına yansıdı. 

MOTORİN NE KADAR OLDU? 2
iStockPhoto

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Motorinde yapılan 5,36 TL'lik indirimle İstanbul'da litresi 77,37 liraya, Ankara'da 78,47 liraya, İzmir'de 78,76 liraya, doğu illerinde ise 80,21 liraya geriledi. 

BENZİN FİYATLARI NE KADAR? 3
Anadolu Ajansı

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatlarında bir indirim ya da zam yapılmadı. İstanbul'da benzinin litresi 74,35 liradan, Ankara'da 75,3 liradan, İzmir'de 75,59 liradan, doğu illerinde ise 76,93 liradan satılıyor. 