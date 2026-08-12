Motorinde ÖTV düzenlemesi. Hükümet vergiyi indirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenflasyonist hamlelerine devam ediyor. Küresel çapta yükselen petrol fiyatları nedeniyle Eşel Mobil Sistemi'ni devreye alarak tüketicileri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı koruyan Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin çalışma yapıyor.