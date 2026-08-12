Motorinde ÖTV düzenlemesi. Hükümet vergiyi indirecek
12.08.2026 08:17
Son Güncelleme: 12.08.2026 11:02
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin Maliye çalışmasını tamamladı ve bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
ABD-İran arasındaki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarına ilişkin olarak hükümetin çözümlerine yenisi ekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenflasyonist hamlelerine devam ediyor. Küresel çapta yükselen petrol fiyatları nedeniyle Eşel Mobil Sistemi'ni devreye alarak tüketicileri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı koruyan Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin çalışma yapıyor.
Edinilen bilgilere göre Maliye, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla, motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında düzenlemeye gidecek. Düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.