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Motorine zam geldi. İşte yeni fiyatlar

25.07.2026 08:13

NTV - Haber Merkezi

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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 4,20 lira zam geldi.

Motorine zam geldi. İşte yeni fiyatlar
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ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

 

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi.

İŞTE YENİ FİYATI 1
Anadolu Ajansı

İŞTE YENİ FİYATI

Motorinin litre fiyatında 4,20 lira fiyat artışı yaşandı. 

 

Zamlı tarifenin gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

MOTORİN NE KADAR OLDU? 2
Anadolu Ajansı

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Motorin İstanbul'da 78,48 lira, Ankara'da 79,60 lira, İzmir'de 79,87 lira, doğu illerinde ise 81,32 liraya çıktı.