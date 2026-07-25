Motorine zam geldi. İşte yeni fiyatlar

ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi.