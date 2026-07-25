Motorine zam geldi. İşte yeni fiyatlar
25.07.2026 08:13
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 4,20 lira zam geldi.
NTV
ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi.
Anadolu Ajansı
İŞTE YENİ FİYATI
Motorinin litre fiyatında 4,20 lira fiyat artışı yaşandı.
Zamlı tarifenin gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Anadolu Ajansı
MOTORİN NE KADAR OLDU?
Motorin İstanbul'da 78,48 lira, Ankara'da 79,60 lira, İzmir'de 79,87 lira, doğu illerinde ise 81,32 liraya çıktı.