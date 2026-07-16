Nöbetçi noter uygulaması bitiyor mu? AYM'den milyonları ilgilendiren kritik iptal kararı
16.07.2026 09:18
Anayasa Mahkemesi (AYM), noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasını düzenleyen kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 52'nci maddesindeki "Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Türkive Noterler Birliği'nin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan yönetmelikte düzenlenir." hükmüne yönelik itiraz başvurusunu karara bağladı.
Yüksek mahkeme "Anayasanın 'Çalışma şartları ve dinlenme hakkı' başlıklı 50'nci maddesinin üçüncü fıkrasında 'Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.' dördüncü fıkrasında da "Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir." hükümlerine yer verilmek suretiyle hafta tatili ve izin hakkının ve şartlarının kanunla düzenleneceğine karar verdi.
Kuralda ya da herhangi bir yasal düzenlemede noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına yönelik temel ilke ve esaslar ile genel çerçevenin belirlenmediği anlaşılıyor.
Dolayısıyla kural kapsamında yönetmelikle düzenleme yapılmasına imkan tanınan konularda temel ilke ve esaslar kanunda düzenlenmeksizin bu konudaki yetkinin doğrudan Bakanlığa tanınması dinlenme hakkına getirilen sınırlamayı kanunilik unsurundan yoksun kıldığını ortaya çıkardı.
Bundan dolayı dinlenme hakkına sınırlama getiren kuralın "kanunilik șartını sağlamadığı sonucuna ulaşılamadığı" gerekçesiyle, başvuruya konu kuralın Anayasa'nın 13 ve 50'nci maddelerine aykırılığı nedeniyle iptaline karar verdi. İptal kararı yapılacak düzenlemeye kadar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
NÖBETÇİ NOTERLİK UYGULAMASINI ETKİLEYECEK Mİ?
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla birlikte 9 aylık düzenleme süreci devreye giriyor. Yapılacak düzenlemeye kadar Cumartesi ve Pazar günleri devrede olan nöbetçi noterlik hizmeti devam edecek. Düzenlemeyle birlikte nöbetçi noterlik hizmeti sunacak noterlere ilişkin tatil gün ve saatleri belirlenecek.