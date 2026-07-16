Nöbetçi noter uygulaması bitiyor mu? AYM'den milyonları ilgilendiren kritik iptal kararı

Kuralda ya da herhangi bir yasal düzenlemede noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına yönelik temel ilke ve esaslar ile genel çerçevenin belirlenmediği anlaşılıyor.

Dolayısıyla kural kapsamında yönetmelikle düzenleme yapılmasına imkan tanınan konularda temel ilke ve esaslar kanunda düzenlenmeksizin bu konudaki yetkinin doğrudan Bakanlığa tanınması dinlenme hakkına getirilen sınırlamayı kanunilik unsurundan yoksun kıldığını ortaya çıkardı.