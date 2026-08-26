Norveç'in gelecek kuşak fonu 2,3 trilyon dolara ulaştı, rekor kar elde edildi

Norveç hükümeti istediği zaman fondaki trilyonlarca doları bütçeye aktaramıyor.

Ülkede uygulanan mali kurala göre fondan yapılan harcamaların uzun vadede fonun beklenen reel getirisiyle uyumlu olması gerekiyor. Bu oran halen yıllık yaklaşık yüzde 3 olarak kabul ediliyor.

Amaç ana sermayeyi mümkün olduğunca koruyarak yalnızca servetin ürettiği getirinin bir bölümünü kullanmak. Böylece petrol gelirlerinden yalnızca bugünkü Norveçlilerin değil, gelecek kuşakların da yararlanması hedefleniyor.

Kural katı bir yıllık yüzde 3 sınırı anlamına gelmiyor. Ekonomik krizlerde daha fazla, ekonominin güçlü olduğu dönemlerde ise daha az kaynak kullanılabiliyor.

Fon artık Norveç kamu maliyesinin de önemli bir parçası haline geldi. Hükümetin tahminlerine göre 2026'da merkezi yönetim bütçesi harcamalarının yaklaşık yüzde 27'si fondan yapılan aktarımlarla finanse edilecek.