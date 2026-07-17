O saatten sonra tek bir müşteri bile içeri alınmayacak. Çalışma saatlerine resmi ayar geldi
17.07.2026 09:11
Son dönemde bankacıların da akın ettiği tasarruf finansman şirketlerinde çalışanlar için devrim niteliğinde bir adım atıldı. Finansal Kurumlar Birliği, esnek çalışma, gece mesaileri ve hafta sonu yoğunluğu yaşayan şubeler için katı kurallar getirdi.
Son yıllarda sayıları hızla artan tasarruf finansman şirketlerinin çalışma saatlerine ilişkin meslek ilkesi kararı alındı.
Hafta sonları, gece saatleri, müşteri yoğunluğuna göre fazla çalışma gibi sorunlar yaşayan tasarruf finansman şirketi çalışanları bundan sonra belirli saatlerde çalışacak.
İŞ KANUNU'NDA AÇIKÇA BELİRTİLİYOR
Türkiye'de yasal haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak belirlendi. Sözleşmelerle aksi kararlaştırılmadıkça bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünebilir. Günlük çalışma süresi, ara dinlenmeler hariç hiçbir koşulda 11 saati aşamıyor. Ancak bu kuralın işletmeler tarafından net olarak uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor.
FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ HAREKETE GEÇTİ
Finansal Kurumlar Birliği, tasarruf finansman şirketleri nezdinde çalışma saatleri konusunda disiplin sağlanabilmesi amacıyla, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tasarruf finansman şirketlerinin şubelerinin çalışma saatlerinin 09.00-18.00 olarak belirlenmesine, ancak operasyonel süreçlerinin yönetilmesi ve tamamlanması amacıyla gerektiğinde saat 20.00'a kadar uzatılabilmesine, bu saat itibarıyla şubelerin kapatılmasına ve hiçbir surette faaliyette bulunulmamasına karar verdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA DA BİLGİ VERİLDİ
Kararın tasarruf finansman şirketlerine tebliğ edilmesinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'na da bildirilmesine karar verildi.
BANKACILAR, TASARRUF FİNANSMANCI OLUYOR
Bankacılar son dönemde işlerinden ayrılıp tasarruf finansman şirketlerine yöneliyor. Çalışma saati konusunda esnek davranılması gerekse de bankacılar, fazla mesai, prim avantajı nedeniyle tasarruf finansman şirketlerinde işe girmek istiyor.
Bankacılık sektöründe dijitalleşmenin hızlanması, şubeleşmenin azalması, taşerona geçiş gibi dezavantajlar mesleğe olan ilgiyi azaltıyor.