O saatten sonra tek bir müşteri bile içeri alınmayacak. Çalışma saatlerine resmi ayar geldi

Finansal Kurumlar Birliği, tasarruf finansman şirketleri nezdinde çalışma saatleri konusunda disiplin sağlanabilmesi amacıyla, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tasarruf finansman şirketlerinin şubelerinin çalışma saatlerinin 09.00-18.00 olarak belirlenmesine, ancak operasyonel süreçlerinin yönetilmesi ve tamamlanması amacıyla gerektiğinde saat 20.00'a kadar uzatılabilmesine, bu saat itibarıyla şubelerin kapatılmasına ve hiçbir surette faaliyette bulunulmamasına karar verdi.