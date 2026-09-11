Öğrencilere 2 bin lira kantin yardımı verilecek

Gül, kartın yalnızca okul kantinlerinde kullanılabildiğine dikkati çekerek, "Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak ikişer bin lira para yüklüyoruz. Ailede birden fazla öğrenci varsa her birine ayrı ayrı bu karttan veriyoruz." dedi.

Desteğin amaçlarından birinin ekonomik nedenlerle yaşanabilecek devamsızlıkların önüne geçmek olduğuna işaret eden Gül, "Öğrencilerin ekonomik sebeplerle varsa devamsızlıklarını ortadan kaldırmak başta olmak üzere çocuklarımızın eğitimin bütün imkanlarından eşit şekilde faydalanması, bu anlamda ailelere olabildiğince küçük bir katkı sunulması ve bunun neticesinde de çocuklarımızın rencide olmadan, verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi amaçlanıyor." diye konuştu.

Proje kapsamında 50 bin öğrenciye ulaştıklarını bildiren Gül, "100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz." dedi.