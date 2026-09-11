Öğrencilere 2 bin lira kantin yardımı verilecek
11.09.2026 12:04
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin yardımı verilecek. Her ay 2 bin lira yüklenen kartlar, yalnızca okul kantinlerinde kullanılacak.
İstanbul Valiliği'nin "Gönülden Bir Öğün" Projesi, Fatih'teki okulda tanıtıldı.
Vali Davut Gül, yaptığı konuşmada, "Gönülden Bir Öğün" Projesi'nin ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul ortamında beslenmelerine destek olmayı ve eğitim imkanlarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi.
Projenin "Kantin Kart" olarak da adlandırıldığını belirten Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere kart verildiğini ifade etti.
SADECE KANTİNLERDE KULLANILIYOR
Gül, kartın yalnızca okul kantinlerinde kullanılabildiğine dikkati çekerek, "Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak ikişer bin lira para yüklüyoruz. Ailede birden fazla öğrenci varsa her birine ayrı ayrı bu karttan veriyoruz." dedi.
Desteğin amaçlarından birinin ekonomik nedenlerle yaşanabilecek devamsızlıkların önüne geçmek olduğuna işaret eden Gül, "Öğrencilerin ekonomik sebeplerle varsa devamsızlıklarını ortadan kaldırmak başta olmak üzere çocuklarımızın eğitimin bütün imkanlarından eşit şekilde faydalanması, bu anlamda ailelere olabildiğince küçük bir katkı sunulması ve bunun neticesinde de çocuklarımızın rencide olmadan, verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi amaçlanıyor." diye konuştu.
Proje kapsamında 50 bin öğrenciye ulaştıklarını bildiren Gül, "100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz." dedi.
KRİTERLER BELİRLENDİ
Gül, öğrencilerin taşıması gereken kriterleri de açıkladı.
Belirlenen kriterler ise şöyle:
“Şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüzler, engelli çocuklar, anne veya babası engelli olanlar, anne ve babası ayrılmış öğrenciler ile anne veya babasından biri cezaevinde bulunan çocuklar, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan ailelerin diğer çocukları”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal risk haritasında yüksek riskli görülen çocuklar, koruyucu aile yanında kalanlar, İstanbul'daki Gazzeli çocuklar, meslek lisesine devam eden öğrenciler ve Roman çocukların da destek kapsamına alındığını da kaydeden Gül, bu çocukların okuldan kopma, eğitimlerini tamamlayamama veya suça sürüklenme riski taşıyabildiklerini, projenin bu öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeyi amaçladığını anlattı.
2 BİN LİRA VERİLECEK
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine göre ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere "Gönülden Bir Öğün" kartı veriliyor. Proje kapsamında her ay 2 bin lira yüklenen kartlar, yalnızca okul kantinlerinde kullanılabiliyor.
Kartlardaki bakiye nakit çekilemiyor veya okul dışında harcanamıyor.