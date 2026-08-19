Okul servis ücretine yüzde 10 zam. Yıllık 90 bin lirayı aşabiliyor
19.08.2026 08:12
Okulların açılmasına bir aydan kısa bir süre kala servislerin fiyatları açıklanmaya başladı. Veliler, fiyatları yüksek bulsa da servisçiler aksini düşünüyor.
Okullar açılmasına az bir süre kaldı.
Velilerin okul masrafı telaşı başlarken masraf kalemleri içerisinde en çok zorlayan ise servis ücretleri oldu.
İstanbul'da ise yeni eğitim öğretim döneminde servis ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı.
Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı.
YÜZDE 35 DE REHBER PERSONEL ÜCRETİ EKLENİYOR
İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanan okullarda yüzde 35 de rehber personel ücretinin ilave edileceğini açıkladı.
Sınar, ilerleyen günlerde akaryakıt artışı yaşanması durumunda yeniden bir artış talebinde bulunabileceklerini belirtti.
Veliler, servis ücretlerine tepki gösterse de servisçiler tam aksine fiyatın ucuz kaldığını savunuyor.
TARİFE DIŞI ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK
Tarifenin dışında ücret talep edilemesi mümkün olmayacak. Öğrenci velileri sözleşme öncesi teklif aşamasında dahi tarifenin dışında ücret ödemeye zorlanamayacak.
Servis ücret ödemeleri yıllık/yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Kredi kartı ile ödemede tek çekime zorlama yapılamayacak ya da tek seferde nakit olarak ödeme yapmaya zorlanılmayacak.
İŞTE YENİ FİYATLAR
0-1 kilometre arası 39 bin 970 liraya, 1-3 kilometre arası 42 bin 804 liraya yükseldi.
En uzak mesafelerde ise 21-23 kilometre arası 90 bin 112 liraya, 23-25 kilometre arası 93 bin 610 liraya çıktı.
GEÇEN SENE NE KADARDI?
2025 yılında veliler 0-1 kilometre için 23 bin 445 lira, 1-3 kilometre için 25 bin 110 lira, 3-5 kilometre için 27 bin 135 lira, 5-7 kilometre için 28 bin 296 lira ödeme yaptı.