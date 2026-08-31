Ortadoğu'daki çatışmalar getirileri zirveye çıkardı, yatırımcılar bu sektöre yöneliyor

Yeni gemi sayısının yüksek olması nedeniyle gemi sahipleri bu yıl bir düşüş dönemi bekliyorlardı; ancak Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapanması ve Kızıldeniz'deki aksaklıklar, gemilerin daha uzun rotalar izlemesine ve filonun daha büyük bir bölümünün aynı anda limanda bağlı kalmasına neden oldu.

Sonuç olarak, farklı denizcilik sektörlerindeki varlık fiyatları ve navlun oranları tarihi zirvelerde veya bu zirvelere yakın seviyelerde kaldı. Gemi acenteleri ve yatırım yöneticileri, Ortadoğu 'daki çatışma uzadıkça bu eğilimin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Hürmüz Boğazı 'ndan yük taşımaya istekli gemilere olan talebin artması sayesinde rekor seviyelere ulaşan tanker navlun oranlarına odaklanan tek borsa yatırım fonu olan Breakwave Tanker Shipping'in değeri bu yıl 23 kattan fazla arttı.

Denizcilik verileri şirketi Veson Nautical'ın verilerine göre, ABD ve İngiltere'deki yatırım firmalarının borsada işlem gören denizcilik şirketlerine yaptığı öz sermaye yatırımları, 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı geçen yılki seviyelere benzer seyrediyor.

Sektörde yer alan bir başka varlık yöneticisi, "Piyasa zirvede olduğu için kurumsal para girdi." dedi ve gemi sahiplerinin Ortadoğu'yu yeniden inşa etme ve petrol stoklarını yenileme ihtiyacının, çatışma çözüldükten sonra da navlun oranlarını bir süre yüksek tutacağı yönündeki tahminlerine rağmen, yükselişten çok düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Tirogalas, demir cevheri ve tahıl gibi emtiaların taşınmasında kullanılan kuru yük gemileri pazarında "henüz zirveye bile yaklaşmadığımızdan" büyük bir kesinlikle emin olduğunu söyledi.