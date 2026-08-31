Ortadoğu'daki çatışmalar getirileri zirveye çıkardı, yatırımcılar bu sektöre yöneliyor
31.08.2026 11:18
Gemi fiyatları ve navlun oranlarındaki potansiyel getirileri artıran Ortadoğu krizi, uzun vadeli yatırımcıları denizcilik sektörüne çekiyor.
Gemi veya öz sermaye yatırımlarını içeren denizcilik portföylerine sahip varlık yöneticileri, somut varlıklara yatırım yapmak isteyen emeklilik fonları ve büyük kurumsal yatırımcılardan gelen ilgi artışını vurguladı.
Londra merkezli ve sektöre odaklanmış bir varlık yöneticisi olan Tufton Investment Management'ın CEO'su Nicolas Tirogalas, "Milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip bu çok sayıda yatırım fonunu yöneten büyük sermaye tahsis edicileri denizciliği sevdiklerinden dolayı bu sektöre yöneldiklerini söylüyorlar." şeklinde konuştu.
Financial Times'in yaptığı habere göre, yatırımcılar Tufton'da hisse satın alıyor ve Tufton da gemilere yatırım yapıyor. "Son iki çeyrekteki tüm toplantıları yatırımcılar eşliğinde yaptık ve ben bu toplantılardan ayrılırken hepsinin şirketteki hisselerini artırdığını gördüm." diye belirtti Tirogalas.
YATIRIMCILAR KALABALIK SEKTÖRLERDEN ÇEKİLİYOR
Özel kredi yatırımcısı Hayfin'in denizcilik bölümü başkanı Andreas Povlsen, yatırımcıların, özellikle varlıkları uzun vadede tutmayı hedefleyenlerin, dünya ticaretiyle bağlantılı "nakit üreten gayrimenkul varlıklarının" genişliğini fark ettiklerini belirtti.
"Havacılık veya gayrimenkul gibi diğer somut varlıklara yatırım yapmış olan yatırımcıların, belki de çok fazla insan bir araya geldiği için bu varlık sınıflarından çıkış yaptığını görüyoruz," diye ekledi Povlsen.
Konuya yakın kaynaklara göre, Hayfin şu anda bir önceki 620 milyon dolarlık denizcilik fonuna kıyasla sermaye taahhütlerinin değerini ikiye katlamak amacıyla yeni bir denizcilik fonu oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.
Birçok varlık yöneticisi, yatırımcıların yapay zekâ etrafındaki borsa heyecanından bağımsız olarak 'HALO' (sert varlık, düşük eskime oranı) yatırımlarına ilgi göstermesinin de bir diğer etken olduğunu belirtti.
DENİZCİLİKTEKİ VARLIK FİYATLARI TARİHİ ZİRVEDE
Yeni gemi sayısının yüksek olması nedeniyle gemi sahipleri bu yıl bir düşüş dönemi bekliyorlardı; ancak Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapanması ve Kızıldeniz'deki aksaklıklar, gemilerin daha uzun rotalar izlemesine ve filonun daha büyük bir bölümünün aynı anda limanda bağlı kalmasına neden oldu.
Sonuç olarak, farklı denizcilik sektörlerindeki varlık fiyatları ve navlun oranları tarihi zirvelerde veya bu zirvelere yakın seviyelerde kaldı. Gemi acenteleri ve yatırım yöneticileri, Ortadoğu'daki çatışma uzadıkça bu eğilimin devam etmesini beklediklerini söyledi.
Hürmüz Boğazı'ndan yük taşımaya istekli gemilere olan talebin artması sayesinde rekor seviyelere ulaşan tanker navlun oranlarına odaklanan tek borsa yatırım fonu olan Breakwave Tanker Shipping'in değeri bu yıl 23 kattan fazla arttı.
Denizcilik verileri şirketi Veson Nautical'ın verilerine göre, ABD ve İngiltere'deki yatırım firmalarının borsada işlem gören denizcilik şirketlerine yaptığı öz sermaye yatırımları, 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı geçen yılki seviyelere benzer seyrediyor.
Sektörde yer alan bir başka varlık yöneticisi, "Piyasa zirvede olduğu için kurumsal para girdi." dedi ve gemi sahiplerinin Ortadoğu'yu yeniden inşa etme ve petrol stoklarını yenileme ihtiyacının, çatışma çözüldükten sonra da navlun oranlarını bir süre yüksek tutacağı yönündeki tahminlerine rağmen, yükselişten çok düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Tirogalas, demir cevheri ve tahıl gibi emtiaların taşınmasında kullanılan kuru yük gemileri pazarında "henüz zirveye bile yaklaşmadığımızdan" büyük bir kesinlikle emin olduğunu söyledi.
YÜKSEK MALİYETLİ GEMİ SATIŞLARI ARTIYOR
Her türden geminin, özellikle de tankerlerin varlık fiyatları da beklenmedik derecede yüksek seviyelere ulaştı ve 2008'de kırılan rekorlara yaklaştı.
Veson'da müdür yardımcısı olan Olivia Watkins, "Böyle bir durumu piyasada tekrar göreceğimizi bilmiyorduk" dedi. Bunun bir kısmının, kiralanan gemiler için son derece yüksek kazançlardan kaynaklandığını da ekleyen Watkins, "Piyasa bu kadar yüksekken her zaman 'sahipler neden gemi alıyor?' sorusu akla geliyor, ancak kiralama piyasasından çok para kazandıkları için gemilerinin maliyetini birkaç yıl içinde geri ödeyebiliyorlar." dedi.
Varlık yöneticileri de gemi satın alanlar arasında yer alıyor.
Fiyatlandırma kuruluşu Argus'a göre, Hayfin bu yıl yedi petrol ürünü tankeri ve iki sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcısı siparişi verirken, JPMorgan Asset Management ise yaklaşık 1,26 milyar dolar değerinde en az sekiz yeni petrol süper tankeri siparişi verdi ve ayrıca iki gemi için de opsiyon hakkı elde etti.