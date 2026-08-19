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Otomobil çok sanayide çırak yok. Tamirhanelerde çalışmak isteyen gençlerin sayısı azalıyor

19.08.2026 14:28

NTV - Haber Merkezi

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Türkiye'de önemli bir ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Oto sanayi sitelerinde, araç tamirhanelerinde de durum benzer şekilde. İşverenler, gençlerin ve ailelerin meslek anlayışının değiştiği görüşünde.

Otomobil çok sanayide çırak yok. Tamirhanelerde çalışmak isteyen gençlerin sayısı azalıyor
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Türkiye'de yılda bir buçuk milyona yakın araç satılıyor. Ancak çoğu oto sanayi sitesinde ustalar çıraksız çalışıyor.

 

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Yazarı ve Eğitmen Turgut Yüksekdağ "Bizim çok ciddi anlamda servis personeli; mekaniker, kaportacı, boyacı ihtiyacımız var." dedi.

GENÇLER SANAYİDE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR 1
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GENÇLER SANAYİDE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Oto Sanayi Çalışanı Kerem Cem Güven ise arkadaşlarının çoğunlukla evde oturduğunu söyledi. Sektör temsilcilerine göre gençlerin oto sanayinde çalışmaya uzak durmasına başta meslek algısı yol açıyor.

 

Meslek liselerindeki staj döneminin de geç başladığına dikkat çekiliyor.

Otomobil çok sanayide çırak yok. Tamirhanelerde çalışmak isteyen gençlerin sayısı azalıyor 2
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Oto Sanayi Ustası Fatih Keskin "Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflık mesleğine ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi sen artık sanayidesin, bak başının çaresine değil de, aileler desteklerlerse, en büyük görev ailelere düşüyor." dedi.

Otomobil çok sanayide çırak yok. Tamirhanelerde çalışmak isteyen gençlerin sayısı azalıyor 3
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Oto sanayide çıraklığa başlayıp, mesleği sevip devam eden gençler de var.

 

Oto Sanayi Çalışanı Kerem Cem Güven, mesleğe lise zamanında girdiğini belirterek "Meslek lisesiydi. O zaman girdim atölyeye, o zamandan beri çalışıyorum, üç yıl olacak. Bakım, disk balata onları yapabiliyorum. Ustalık belgesini aldım daha geçenlerde. Altın bir bilezik olarak görüyorum." dedi.

Otomobil çok sanayide çırak yok. Tamirhanelerde çalışmak isteyen gençlerin sayısı azalıyor 4
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Oto Sanayi Çalışanı Talha Özdemir ise "İlk başlarda maaş beklentisi pek olmaması gerekiyor. Çünkü burada iş öğrenmeye geliyoruz. Kazanç da böyle 4-5 yılını devirmiş, artık kalfalık, ustalık seviyesine gelmiş o zaman artış gösterebiliyor. Günümüzde usta maaşları 50-60 bin TL'den başlar, gider yukarı doğru." diye konuştu.

Otomobil çok sanayide çırak yok. Tamirhanelerde çalışmak isteyen gençlerin sayısı azalıyor 5
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Oto Sanayi Ustası Fatih Keskin "Bu mesleği yaptıkları takdirde, o kurumsal firmalarda çalışan kişilerden çok daha iyi imkanlara ve maaşlara sahip olabilirler." dedi.

Otomobil çok sanayide çırak yok. Tamirhanelerde çalışmak isteyen gençlerin sayısı azalıyor 6
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Türkiye'de faaliyet gösteren sanayi odaları raporlarına göre, çırak sorunu farklı meslek gruplarında da yaşanıyor.