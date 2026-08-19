Otomobil çok sanayide çırak yok. Tamirhanelerde çalışmak isteyen gençlerin sayısı azalıyor

Oto Sanayi Ustası Fatih Keskin "Lise çağındaki bir öğrencinin buraya gelip esnaflık mesleğine ilk adım olarak başladığı çıraklık mesleğine nesil olarak biraz zorlanıyorlar açıkçası. Hemen isteniyor ki yükseleyim, yönetici olayım, müdür olayım veya beyaz yakalı olayım. Sanki son çareymiş gibi sen artık sanayidesin, bak başının çaresine değil de, aileler desteklerlerse, en büyük görev ailelere düşüyor." dedi.