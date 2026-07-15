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Otomobili olanlar dikkat. Motorinde 76, benzinde 68 lira barajı aşılıyor

15.07.2026 09:19

Son Güncelleme: 15.07.2026 09:27

NTV - Haber Merkezi

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Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor.

Otomobili olanlar dikkat. Motorinde 76, benzinde 68 lira barajı aşılıyor
iStockPhoto

Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorine zam olarak yansıyor. ABD-İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve Körfez ülkelerini de kapsayan saldırıların başlaması, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin düşmesi ve gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi akaryakıta yeni zamları gündeme getirdi.

Otomobili olanlar dikkat. Motorinde 76, benzinde 68 lira barajı aşılıyor 1
iStockPhoto

17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,90 lira, benzine 1 lira zam yapılması bekleniyor.

Otomobili olanlar dikkat. Motorinde 76, benzinde 68 lira barajı aşılıyor 2
Anadolu Ajansı

Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 65,51 liraya, Ankara'da 66,46 liraya, İzmir'de 66,75 liraya, doğu illerinde ise 68,10 liraya yükselmesi bekleniyor.

Otomobili olanlar dikkat. Motorinde 76, benzinde 68 lira barajı aşılıyor 3
iStockPhoto

Motorinin İstanbul'da 73,86 liraya, Ankara'da 74,97 liraya, İzmir'de 75,24 liraya, doğu illerinde ise 76,70 liraya satılması bekleniyor. 