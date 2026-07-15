Otomobili olanlar dikkat. Motorinde 76, benzinde 68 lira barajı aşılıyor

Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorine zam olarak yansıyor. ABD-İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve Körfez ülkelerini de kapsayan saldırıların başlaması, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin düşmesi ve gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi akaryakıta yeni zamları gündeme getirdi.