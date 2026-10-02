Otomobilde indirim fırsatları başladı. Firmalar 1 milyon 400 bin liraya kadar araç satıyor
02.10.2026 08:15
Otomobil fiyatları döviz kurlarındaki oynaklığın etkisinde. Talebin gerilemesi fiyatları da etkiledi. Firmalar indirime gidiyor, ucuz otomobil için fırsat dönemi başladı.
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Otomobile olan ilginin azalması fiyatları durgunlaştırdı. Distribütörler fiyat belirlerken satış kaygılarını da ortaya koyuyor. Sıfır otomobil almak isteyenler pazarlık yaparak fiyatları daha da aşağı çekiyor ve bayiler de hedeflere ulaşmak için karlılıklarından fedakarlık yapıyorlar.
Ekim ayı için markalar fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 390 bin liradan satılıyor.
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