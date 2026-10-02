Otomobilde indirim fırsatları başladı. Firmalar 1 milyon 400 bin liraya kadar araç satıyor

Otomobil e olan ilginin azalması fiyatları durgunlaştırdı. Distribütörler fiyat belirlerken satış kaygılarını da ortaya koyuyor. Sıfır otomobil almak isteyenler pazarlık yaparak fiyatları daha da aşağı çekiyor ve bayiler de hedeflere ulaşmak için karlılıklarından fedakarlık yapıyorlar.

Ekim ayı için markalar fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 390 bin liradan satılıyor.