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Otomobilde indirim fırsatları başladı. Firmalar 1 milyon 400 bin liraya kadar araç satıyor

02.10.2026 08:15

Burak TaşçıEkonomi editörü

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Otomobil fiyatları döviz kurlarındaki oynaklığın etkisinde. Talebin gerilemesi fiyatları da etkiledi. Firmalar indirime gidiyor, ucuz otomobil için fırsat dönemi başladı.

Otomobilde indirim fırsatları başladı. Firmalar 1 milyon 400 bin liraya kadar araç satıyor
iStockPhoto

Otomobile olan ilginin azalması fiyatları durgunlaştırdı. Distribütörler fiyat belirlerken satış kaygılarını da ortaya koyuyor. Sıfır otomobil almak isteyenler pazarlık yaparak fiyatları daha da aşağı çekiyor ve bayiler de hedeflere ulaşmak için karlılıklarından fedakarlık yapıyorlar.

 

Ekim ayı için markalar fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 390 bin liradan satılıyor.

İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER 1
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İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 305 bin 800 lira

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira 2
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Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 965 bin lira 3
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Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 965 bin lira

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira 4
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Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

BMW 120 Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira 5
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BMW 120 Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira 6
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Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira

Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira 7
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Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira

TOGG V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira 8
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TOGG V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 2 milyon 79 bin lira 9
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Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 2 milyon 79 bin lira

Mercedes A 200 3 milyon 420 bin 500 lira 10
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Mercedes A 200 3 milyon 420 bin 500 lira

Ssangyong Korando 2 milyon 375 bin lira 11
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Ssangyong Korando 2 milyon 375 bin lira

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 2 milyon 36 bin 700 lira 12
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Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 2 milyon 36 bin 700 lira

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira 13
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Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit 2 milyon 349 bin lira 14
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MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit 2 milyon 349 bin lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 535 bin lira 15
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Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 535 bin lira

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira 16
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Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira

Honda Jazz Crosstar 2 milyon 380 bin lira 17
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Honda Jazz Crosstar 2 milyon 380 bin lira

Dacia Sandero 1 milyon 390 bin lira 18
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Dacia Sandero 1 milyon 390 bin lira

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira 19
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KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira 20
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Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira

Lexus LBX 3 milyon 220 bin lira 21
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Lexus LBX 3 milyon 220 bin lira

BYD SEAL 390 kW AWD 3 milyon 772 bin lira 22
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BYD SEAL 390 kW AWD 3 milyon 772 bin lira