Otomobilde yeni ÖTV dönemi. Sadece motor gücü değil, çekiş de etkili olacak

Önergeyle birlikte 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine "motor silindir hacmi," ibaresinden sonra gelmek üzere "çekiş sistemi," ibaresi de eklendi. Teklif komisyonda oylandı ve kabul edildi.