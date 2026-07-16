Otomobilde yeni ÖTV dönemi. Sadece motor gücü değil, çekiş de etkili olacak
16.07.2026 15:12
Son Güncelleme: 16.07.2026 15:14
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı'na yeni bir yetki verildi.
Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun değişikliği teklifine yeni bir madde eklendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'nda, yeni araç alacak kişileri ilgilendiren düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı'na yeni yetki verildi. ÖTV oranlarının artırılıp azaltılmasına dair kararları Cumhurbaşkanı veriyor.
Önergeyle birlikte 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine "motor silindir hacmi," ibaresinden sonra gelmek üzere "çekiş sistemi," ibaresi de eklendi. Teklif komisyonda oylandı ve kabul edildi.
Gerekçe olarak, Özel Tüketim Vergisi belirleniyorken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücünün de dikkate alınmasına imkan sağlanacak. Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin kullanılıp kullanılmayacağına dair bilgi verilmedi.
Komisyonda kabul edilen önergeyle, ilerleyen dönemlerde 4X4, 4X2, önden çekişli, arkadan itişli araçlara dair Özel Tüketim Vergisi oranları motor hacimleriyle birlikte farklı olarak belirlenebilecek.