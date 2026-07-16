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Otomobilde yeni ÖTV dönemi. Sadece motor gücü değil, çekiş de etkili olacak

16.07.2026 15:12

Son Güncelleme: 16.07.2026 15:14

Burak Taşçı

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Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı'na yeni bir yetki verildi.

Otomobilde yeni ÖTV dönemi. Sadece motor gücü değil, çekiş de etkili olacak
iStockPhoto

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun değişikliği teklifine yeni bir madde eklendi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'nda, yeni araç alacak kişileri ilgilendiren düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı'na yeni yetki verildi. ÖTV oranlarının artırılıp azaltılmasına dair kararları Cumhurbaşkanı veriyor.

Otomobilde yeni ÖTV dönemi. Sadece motor gücü değil, çekiş de etkili olacak 1
iStockPhoto

Önergeyle birlikte 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine "motor silindir hacmi," ibaresinden sonra gelmek üzere "çekiş sistemi," ibaresi de eklendi. Teklif komisyonda oylandı ve kabul edildi.

Otomobilde yeni ÖTV dönemi. Sadece motor gücü değil, çekiş de etkili olacak 2
iStockPhoto

Gerekçe olarak, Özel Tüketim Vergisi belirleniyorken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücünün de dikkate alınmasına imkan sağlanacak. Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin kullanılıp kullanılmayacağına dair bilgi verilmedi.

 

Komisyonda kabul edilen önergeyle, ilerleyen dönemlerde 4X4, 4X2, önden çekişli, arkadan itişli araçlara dair Özel Tüketim Vergisi oranları motor hacimleriyle birlikte farklı olarak belirlenebilecek.

ÖTV'Yİ NELER ETKİLİYOR? 3
iStockPhoto

ÖTV'Yİ NELER ETKİLİYOR?

Ülkemizde araçlara ilişkin Özel Tüketim Vergisi'nde motor hacmi ve aracın matrahı belirleyici oluyor. Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyle araçların çekiş organları da dikkate alınabilecek.

Otomobilde yeni ÖTV dönemi. Sadece motor gücü değil, çekiş de etkili olacak 4
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