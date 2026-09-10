OVP'de yer aldı, anne ve babalara müjde
10.09.2026 11:39
Son Güncelleme: 10.09.2026 11:40
Orta Vadeli Program'da iş dünyasını ilgilendiren önemli hamleler yer aldı. Bunlar arasında anne ve babaları rahatlatacak ayrıntılar da var.
İstihdamın artırılması için devletin yeni hamleleri yürürlüğe girecek. Yerel yönetim ve özel sektörün işbirliğiyle kurumsal bakım ve kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması, esnek süreli çalışma modellerinin devreye alınması gibi hazırlıklar Orta Vadeli Program'da yer aldı.
Atıl iş gücünün ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.
İş gücü piyasası dışında kalan bireylerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri desteklenecek.
Beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk kaynaklı engeller azaltılacak. İş gücü piyasası dışında kalan bireylerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri desteklenecek.
Potansiyel iş gücünde bulunan bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkanlarıyla iş gücüne katılımları artırılacak.
ANNE VE BABALARI RAHATLATACAK ÇOCUK BAKIMI PROGRAMI
Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek, sosyal yardım alan bireylerin iş gücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif iş gücü programları yaygınlaştırılacak.
Yeniden beceri kazandırma, takip ve eşleştirme mekanizmaları güçlendirilerek aktif iş gücü programlarına katılanların iş gücü açığı bulunan sektörlerde kalıcı istihdama geçişleri desteklenecek.
Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.
Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektörün işbirliğini sağlayacak şekilde kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak, iş yerlerindeki kreş ve bakım hizmetleri sunumu özellikle kadınlar başta olmak üzere istihdamı destekleyecek şekilde geliştirilecek.
Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunmaları desteklenecek.