Panama Kanalı'nın geçiş ücretleri rekor seviyeye ulaştı

El Niño'nun şiddetlenmesiyle bağlantılı olarak düşen su seviyeleri ve İran savaşı nedeniyle artan talep, trafiği kısıtladığı için Panama Kanalı'ndaki en işlek nakliye hatlarındaki yeni fiyatlar rekor seviyeye ulaştı.

Ağustos ayında, kanalın yaygın olarak kullanılan kilitlerinden geçiş için yapılan günlük açık artırmaların ortalama fiyatı bu ayın başından beri yaklaşık 1,1 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama fiyatın 16 katının üzerine çıktı. Fiyatlar, ABD ve İsrail öncülüğündeki İran bombardımanının 28 Şubat'ta başlaması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte arttı.

Financial Times 'in haberine göre, su seviyelerinin düşmesinin, gemilerin kanaldan taşıyabileceği kargo miktarını sınırlayacağı ve yılın ilerleyen dönemlerinde geçiş izinlerinin sayısını potansiyel olarak azaltacağı beklentisi nedeniyle de fiyatların yükselişi devam ediyor.

Argus'un Amerika kıtası yük fiyatlandırması başkanı Ross Griffith, "Şu anki sorun, su seviyelerinin sürekli olarak düşmesi ve bunun Mayıs'tan Aralık'a kadar böyle olmaması gerektiği" diye belirtti. Bu yılki El Niño, Ren ve Tuna gibi Avrupa nehirlerindeki deniz trafiğini zaten aksatarak kruvaziyer seferlerinin iptal edilmesine ve yük taşımacılığının yeniden yönlendirilmesine neden oldu.

Bu arada, küresel petrolün beşte birinin aktığı darboğaz olan Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Asyalı alıcıları ABD Körfez Kıyısı'ndan ham petrol ve petrol ürünleri alımlarını artırmaya zorladı ve bu da Panama Kanalı'ndan geçiş için talepleri ve ücretleri yükseltti.