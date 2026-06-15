Para yatırana 194 bin lira veriyorlar. Bankalar mevduat yarışına girdi, işte en yüksek mevduat faizi
15.06.2026 09:06
Son Güncelleme: 15.06.2026 09:18
Bankalar mevduat yatırımcılarına kesenin ağzını açtı. Yüksek faiz uygulayan bankalar mudi yarışına girişti. Yatırılan paranın 1,2 milyon lirası devlet garantisi altında.
Mevduat yatırımcıları paralarını yüksek faiz ortamında değerlendirmeye devam ediyor. Getirisi yatırım yapılırken bilinen mevduata yatırım yapanlar yıllık yüzde 52,5'e kadar faiz geliri elde edebiliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizi oranı yüzde 37 olsa da bankalar yüzde 40'dan fonlanıyor. Böylece mevduat faizi de yıllık yüzde 40'ın üzerinde gerçekleşiyor.
Bankadan bankaya farklı faiz oranları belirleniyor. Günlük faizde yüzde 46, aylık faizde ise yüzde 43'e kadar getiri sağlayan bankalar mudi yarışına girdi.
Bankalar ne kadar çok mevduat toplarsa o kadar çok kredi verebiliyor.
GETİRİLER NE KADAR?
Merkez Bankası Nisan ayından bu yana faize ilişkin verileri yayımlamıyor. Ancak bankalar özelinde bakıldığında 1 milyon lirasını yüzde 45 yıllık faize bağlayan bir mudi, vade sonunda 32 bin 500 lira net getiri sağlayabiliyor.
1 milyon lirasını 3 ay vadeye bağlayan mudi, yıllık yüzde 45 faiz oranıyla 93 bin 500 lira kazanç sağlıyor.
1 milyon lirasını 6 ay vadeye bağlayan mudi ise yüzde 46 yıllık faiz oranıyla 194 bin lira civarında getiri sağlıyor.
MEVDUAT FAİZİ İÇİN PAZARLIK EDİN
Mevduat yatırımcısı olacaksanız mutlaka faiz oranı için bankalarla pazarlık edin. Banka şubelerinin 1-2 puan civarında fazla faiz verme ihtimali bulunuyor.
1,2 MİLYON LİRAYA KADAR GARANTİ ALTINDA
"Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurtiçi şubelerinde Resmi Kuruluşlar, Kredi Kuruluşları ve Finansal Kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, Döviz ve Kıymetli Maden Cinsinden Mevduat hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 1 milyon 200 bin liraya kadar olan kısmı 2026 yılı için sigorta kapsamında bulunuyor.