Para yatırana 194 bin lira veriyorlar. Bankalar mevduat yarışına girdi, işte en yüksek mevduat faizi

"Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurtiçi şubelerinde Resmi Kuruluşlar, Kredi Kuruluşları ve Finansal Kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, Döviz ve Kıymetli Maden Cinsinden Mevduat hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 1 milyon 200 bin liraya kadar olan kısmı 2026 yılı için sigorta kapsamında bulunuyor.