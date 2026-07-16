Parası ve hissesi olan herkesi ilgilendiriyor. Yeni dokunulmazlık zırhı devreye girdi

Değişikliklere göre, YTM'nin malvarlığı amacı dışında kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

YTM'ye emaneten devrolunan tüm emanet ve alacaklara ilişkin her türlü idari ve adli taleplerin Takasbank tarafından yerine getirilmesi kararlaştırıldı. Takasbank, bu işlemlerle ilgili aylık olarak YTM'ye bilgi verecek.