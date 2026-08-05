Patron kovdu, mahkeme geri gönderdi. Çay bardağı kavgasında işçiler için emsal karar

Diğer olayda ise garsonun çay servisi yaptığı sırada bardağı masaya ser bıraktığı, boş bardağı sürükleyerek aldığı ve bazı içecekleri ulaşılması zor noktalara koyduğu yönündeki iddialar anlatıldı.

Ancak mahkeme işçinin hakaret veya fiziki müdahalede bulunduğuna ilişkin herhangi bir delil bulunmadığına dikkat çekti.

Mahkeme kararında işçiye yazılı uyarı gibi hafif yaptırımlar uygulanabileceği belirtilip, doğrudan işten çıkarılmasının "feshin son çare olması" ilkesine aykırı ve ölçüsüz olduğu vurgulandı.

İş Mahkemesi'nin kararını kaldıran BAM, feshin geçersiz olduğuna hükmedip, garsonu işe iade etti.