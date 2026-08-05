Patron kovdu, mahkeme geri gönderdi. Çay bardağı kavgasında işçiler için emsal karar
05.08.2026 11:14
Son Güncelleme: 05.08.2026 11:14
Servis yaptığı sırada çay bardağını masaya sert koyduğu gerekçesiyle başlayan tartışma sonucu 10 yıllık işinden çıkarılan garson hakkında emsal nitelikte bir karar verildi.
Masaya çay bardağını sert koyduğu gerekçesiyle yaklaşık 10 yıldır çalıştığı iş yerinden çıkarılan garsonun açtığı işe iade davasında emsal nitelikte bir karar çıktı.
İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇTI
İşten atılan garson, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini belirterek olayı yargıya taşıdı.
İşe iade davası açan garson ilk derece mahkemeden olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı.
Dosya üzerindeki inceleme Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 6. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı.
"SÖZLÜ TARTIŞMA TEK BAŞINA GEREKÇE OLAMAZ"
İncelemesini tamamlayan BAM, işveren ile çalışan arasında yaşanan her sözlü tartışmanın tek başına işten çıkarma gerekçesi olamayacağına hükmetti.
Kararda, davacıyla alakalı 10 yıla yakın süresi zarfında sadece iki olaya ilişkin olarak işyeri şikayet ve savunma dilekçeleri bulunduğu hatırlatıldı.
Bu olaylardan birinin davacının çöpleri topladığı sırada gerçekleştiği ve hak düşürücü ile makul sürelerin geçtiği dikkate alındığında bahsi geçen olayın haklı veya geçerli feshe konu edilmeyeceği vurgulandı.
İŞE İADE EDİLDİ
Diğer olayda ise garsonun çay servisi yaptığı sırada bardağı masaya ser bıraktığı, boş bardağı sürükleyerek aldığı ve bazı içecekleri ulaşılması zor noktalara koyduğu yönündeki iddialar anlatıldı.
Ancak mahkeme işçinin hakaret veya fiziki müdahalede bulunduğuna ilişkin herhangi bir delil bulunmadığına dikkat çekti.
Mahkeme kararında işçiye yazılı uyarı gibi hafif yaptırımlar uygulanabileceği belirtilip, doğrudan işten çıkarılmasının "feshin son çare olması" ilkesine aykırı ve ölçüsüz olduğu vurgulandı.
İş Mahkemesi'nin kararını kaldıran BAM, feshin geçersiz olduğuna hükmedip, garsonu işe iade etti.