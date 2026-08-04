Pegasus yurt dışı bilet kampanyası 2026: Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
04.08.2026 12:49
Pegasus, yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. Seyahat tutkunları, 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla 4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında ucuz bilet kampanyasından yararlanabilecek. Uçuş tarihi ve geçerli olan hatlar ise belli oldu. Peki, Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
Pegasus’tan yapılan açıklamada ucuz bilet kampanyasının 25 Ekim - 27 Mart 2027 tarihleri arasında belirlenen hatlarda geçerli olduğu ifade edildi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise yurt dışı seyahat planlaması yapmaya şimdiden başladı. Kampanya Avrupa’nın birçok turistik şehrini kapsayacak.
PEGASUS YURT DIŞI UCUZ BİLET KAMPANYASI
4-6 Ağustos 2026 tarihlerinde alacağın, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Mobil uygulamaya özel Pegasus BolBollulara 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Üstelik 4-6 Ağustos 2026 tarihlerinde bu Kampanyaya uygun olarak aşağıda listelenen hatlardaki 250.000 koltuk için geçerli ücretlerle Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 9 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 9 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 19 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün.
KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ
Atina, Berlin, Basel, Birmingham, Bremen, Dortmund, Duesseldorf, Frankfurt, Münih, Manchester ve diğer birçok şehir için kampanya geçerli olacak.
İşte, kampanyanın geçerli olduğu ülkeler:
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Graz-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Luxor-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsa Alam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Bakü-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Duesseldorf-Ankara
Ankara-Frankfurt-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Kopenhag-Ankara
Ankara-Köln-Ankara
Ankara-Krakow-Ankara
Ankara-Londra (GB)-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Ankara-Varşova-Ankara
Ankara-Viyana-Ankara
Antalya-Berlin-Antalya
Antalya-Billund-Antalya
Antalya-Bükreş-Antalya
Antalya-Duesseldorf-Antalya
Antalya-Frankfurt-Antalya
Antalya-Goteborg-Antalya
Antalya-Hamburg-Antalya
Antalya-Hannover-Antalya
Antalya-Helsinki-Antalya
Antalya-Hurghada-Antalya
Antalya-Kopenhag-Antalya
Antalya-Köln-Antalya
Antalya-Krakow-Antalya
Antalya-Leipzig-Antalya
Antalya-Londra (GB)-Antalya
Antalya-Nürnberg-Antalya
Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya
Antalya-Stockholm-Antalya
Antalya-Stuttgart-Antalya
Antalya-Talin-Antalya
Antalya-Varşova-Antalya
Antalya-Zürih-Antalya
Çukurova-Berlin-Çukurova
Çukurova-Duesseldorf-Çukurova
Çukurova-Köln-Çukurova
Çukurova-Londra (GB)-Çukurova
Diyarbakır-Köln-Diyarbakır
Elazığ-Köln-Elazığ
Gaziantep-Köln-Gaziantep
İzmir-Berlin-İzmir
İzmir-Duesseldorf-İzmir
İzmir-Frankfurt-İzmir
İzmir-Köln-İzmir
İzmir-Londra (GB)-İzmir
İzmir-Stuttgart-İzmir
İzmir-Üsküp-İzmir
İzmir-Varşova-İzmir
Kayseri-Köln-Kayseri
Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen
Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen
Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
Paris-İstanbul Sabiha Gökçen
Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen
Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen
Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel
Amman-Ankara
Lizbon-Ankara
Sharm El Sheikh-Ankara
Amman-Antalya
Beyrut-Antalya
Şarja-Antalya
Tiflis-Antalya
Berlin-Gaziantep
Duesseldorf-Gaziantep
Duesseldorf-Kayseri
Duesseldorf-Samsun
Duesseldorf-Trabzon
Kahire (SPX)-İzmir
Lizbon-İzmir
Sharm El Sheikh-İzmir
Rotterdam-Kayseri
Kopenhag-Konya