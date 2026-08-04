Pegasus yurt dışı bilet kampanyası 2026: Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

4-6 Ağustos 2026 tarihlerinde alacağın, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Mobil uygulamaya özel Pegasus BolBollulara 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Üstelik 4-6 Ağustos 2026 tarihlerinde bu Kampanyaya uygun olarak aşağıda listelenen hatlardaki 250.000 koltuk için geçerli ücretlerle Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 9 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 9 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 19 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün.