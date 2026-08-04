NTV

Pegasus yurt dışı bilet kampanyası 2026: Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

04.08.2026 12:49

Aydın Kayar

Google'da NTV'yi tercih et

Pegasus, yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. Seyahat tutkunları, 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla 4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında ucuz bilet kampanyasından yararlanabilecek. Uçuş tarihi ve geçerli olan hatlar ise belli oldu. Peki, Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

Pegasus yurt dışı bilet kampanyası 2026: Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
Anadolu Ajansı

Pegasus’tan yapılan açıklamada ucuz bilet kampanyasının 25 Ekim - 27 Mart 2027 tarihleri arasında belirlenen hatlarda geçerli olduğu ifade edildi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise yurt dışı seyahat planlaması yapmaya şimdiden başladı. Kampanya Avrupa’nın birçok turistik şehrini kapsayacak.

PEGASUS YURT DIŞI UCUZ BİLET KAMPANYASI 1
Anadolu Ajansı

PEGASUS YURT DIŞI UCUZ BİLET KAMPANYASI

4-6 Ağustos 2026 tarihlerinde alacağın, 25 Ekim 2026- 27 Mart 2027 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Mobil uygulamaya özel Pegasus BolBollulara 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

 

Üstelik 4-6 Ağustos 2026 tarihlerinde bu Kampanyaya uygun olarak aşağıda listelenen hatlardaki 250.000 koltuk için geçerli ücretlerle Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 9 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 9 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 19 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün.

KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ 2
Anadolu Ajansı

KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ

Atina, Berlin, Basel, Birmingham, Bremen, Dortmund, Duesseldorf, Frankfurt, Münih, Manchester ve diğer birçok şehir için kampanya geçerli olacak.

 

İşte, kampanyanın geçerli olduğu ülkeler:

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Graz-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Luxor-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsa Alam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Pegasus yurt dışı bilet kampanyası 2026: Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? 3
Anadolu Ajansı

Ankara-Bakü-Ankara

 

Ankara-Berlin-Ankara

 

Ankara-Duesseldorf-Ankara

 

Ankara-Frankfurt-Ankara

 

Ankara-Hamburg-Ankara

 

Ankara-Kopenhag-Ankara

 

Ankara-Köln-Ankara

 

Ankara-Krakow-Ankara

 

Ankara-Londra (GB)-Ankara

 

Ankara-Stuttgart-Ankara

 

Ankara-Varşova-Ankara

 

Ankara-Viyana-Ankara

 

Antalya-Berlin-Antalya

 

Antalya-Billund-Antalya

 

Antalya-Bükreş-Antalya

 

Antalya-Duesseldorf-Antalya

 

Antalya-Frankfurt-Antalya

 

Antalya-Goteborg-Antalya

 

Antalya-Hamburg-Antalya

 

Antalya-Hannover-Antalya

 

Antalya-Helsinki-Antalya

 

Antalya-Hurghada-Antalya

 

Antalya-Kopenhag-Antalya

 

Antalya-Köln-Antalya

 

Antalya-Krakow-Antalya

 

Antalya-Leipzig-Antalya

 

Antalya-Londra (GB)-Antalya

 

Antalya-Nürnberg-Antalya

 

Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya

 

Antalya-Stockholm-Antalya

 

Antalya-Stuttgart-Antalya

 

Antalya-Talin-Antalya

 

Antalya-Varşova-Antalya

 

Antalya-Zürih-Antalya

Pegasus yurt dışı bilet kampanyası 2026: Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? 4
Anadolu Ajansı

Çukurova-Berlin-Çukurova

 

Çukurova-Duesseldorf-Çukurova

 

Çukurova-Köln-Çukurova

 

Çukurova-Londra (GB)-Çukurova

 

Diyarbakır-Köln-Diyarbakır

 

Elazığ-Köln-Elazığ

 

Gaziantep-Köln-Gaziantep

 

İzmir-Berlin-İzmir

 

İzmir-Duesseldorf-İzmir

 

İzmir-Frankfurt-İzmir

 

İzmir-Köln-İzmir

 

İzmir-Londra (GB)-İzmir

 

İzmir-Stuttgart-İzmir

 

İzmir-Üsküp-İzmir

 

İzmir-Varşova-İzmir

 

Kayseri-Köln-Kayseri

 

Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Paris-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel

 

Amman-Ankara

 

Lizbon-Ankara

 

Sharm El Sheikh-Ankara

 

Amman-Antalya

 

Beyrut-Antalya

 

Şarja-Antalya

 

Tiflis-Antalya

 

Berlin-Gaziantep

 

Duesseldorf-Gaziantep

 

Duesseldorf-Kayseri

 

Duesseldorf-Samsun

 

Duesseldorf-Trabzon

 

Kahire (SPX)-İzmir

 

Lizbon-İzmir

 

Sharm El Sheikh-İzmir

 

Rotterdam-Kayseri

 

Kopenhag-Konya