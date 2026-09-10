Petrol krizi, temiz hidrojene ilgiyi yeniden canlandırdı
10.09.2026 14:11
İran savaşı sonrasında yaşanan gelişmelerin hükümetleri pahalı yakıt kullanımını yeniden gözden geçirmeye yönelttiği belirtildi.
Sektörün en büyük tedarikçilerinden birine göre, bu yılki petrol piyasası şokunun ardından dünya genelindeki hükümetler, geleneksel yakıtlardan daha pahalı olmasına rağmen temiz hidrojene yeniden bakmaya başladı.
Air Liquide CEO'su François Jackow, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından petrol ve doğalgaz fiyatlarının fırlamasıyla birlikte, Paris merkezli şirketlerinin, fosil yakıtlara alternatif olarak temiz hidrojen kullanımı konusunda AB başkenti Brüksel, Fransa, Hollanda, Japonya ve Güney Kore'deki yetkililerle görüştüğünü söyledi.
Enerji ithal eden ülkelerin, Şubat ayında başlayan çatışmanın ilk iki ayında şişirilmiş yakıt fiyatları nedeniyle toplamda 100 milyar doların üzerinde harcamalar yaptığını belirten yetkili, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çabalarına yeni bir aciliyet kazandırdı.
"ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN KİLİT BİR UNSUR"
Financial Times'a verdiği demeçte, "Hidrojen sadece karbondan arındırmanın bir yolu değil, aynı zamanda enerji güvenliğini sağlamanın da kilit bir unsurudur." diyen Jackow, "Hidrojen ekosistemini gerçekten hızlandırmak için gereken birkaç milyar dolar, bir kriz yaşandığında ortaya çıkan toplam maliyetle karşılaştırıldığında küçük görünüyor." diye de ekledi.
Air Liquide şirketindeki yetkililere göre, harcama aşımı, fosil yakıt ithalat faturalarındaki artış, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar gibi destek paketlerinin maliyetinden oluştu.
Petrol sektöründe yaşanan sorunlar, hidrojene olan ilgiyi ilk kez artırmıyor. 1977'de Arap petrol krizi sonrasında, yeni ABD Başkanı Jimmy Carter'ın göreve başladığını ilan eden geçit töreninde hidrojenle çalışan bir Cadillac kullanılmıştı.
TEMİZ HİDROJEN PROJELERİNE TALEP ARTIYOR
Hidrojen Konseyi'nin Perşembe günü yayınlanan yıllık raporunda, temiz hidrojen projelerine 130 milyar dolar kaynak ayrıldığı ve bunların yüzde 90'ının ya inşa halinde ya da faaliyette olduğu belirtildi.
Konsey tarafından yapılan ankete katılan sektör yöneticilerinin üçte ikisi, enerji güvenliği ve dayanıklılığının yakıta olan ilginin yeniden canlanmasının en büyük itici güçleri olduğu konusunda hemfikir oldu.
Ham petrolü yakıta dönüştürmek ve gübre üretmek için rafinerilerde yaygın olarak kullanılan hidrojen, ayrıca enerji depolamak ve araçlara güç sağlamak için de kullanılabiliyor.
Hidrojenin büyük kısmı, karbondioksit salınımına neden olan bir işlemle doğal gazdan üretiliyor. Daha temiz formları ise ya salınımları yakalayıp depolayarak ya da yenilenebilir enerji kullanarak suyu hidrojen ve oksijene ayırarak elde ediliyor.
Çevre açısından en dost canlısı versiyon olmakla birlikte üretimi en pahalı olan bu tür, yeşil hidrojen olarak adlandırılıyor.
ÇİN BU SEKTÖRDE DE BASKINLIK KURABİLİR
Temiz hidrojen, ülkelerin fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltmalarına ve aynı zamanda rüzgar, güneş ve nükleer enerji üretiminin yaygınlaştırılmasını desteklemelerine olanak sağlayabilir.
"Ancak her şeyi elektrikle çalıştırmak da mümkün değil," diyen Jackow, "İşte bu noktada hidrojen devreye giriyor; rafineri ve ulaşım gibi elektrikle çalıştırılması zor sektörler için," diyerek sözlerine devam etti ve Güney Kore'nin otobüs filosunu hidrojenle çalıştırmak konusunda istekli olduğunu belirtti.
Ancak Hidrojen Konseyi'ne göre, şu anda planlanan temiz hidrojen kapasitesinin yarısından fazlası Çin'de bulunuyor ve sektör diğer ülkelerde süregelen maliyet zorlukları nedeniyle tökezliyor.
Jackow, Çin'in artan odağının, Avrupa planlarını hızlandırmadığı takdirde baskın bir konum elde etmesine olanak sağlayabileceği konusunda uyardı.
“Dünya bu filmi daha önce elektrikli araçlarla izledi. Çoklu tedarik zincirleri kurmalıyız, egemenliğe ve dayanıklılığa ihtiyacımız var.” şeklinde bir yorumda bulundu Jackow.