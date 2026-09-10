Petrol krizi, temiz hidrojene ilgiyi yeniden canlandırdı

Hidrojen Konseyi'nin Perşembe günü yayınlanan yıllık raporunda, temiz hidrojen projelerine 130 milyar dolar kaynak ayrıldığı ve bunların yüzde 90'ının ya inşa halinde ya da faaliyette olduğu belirtildi.

Konsey tarafından yapılan ankete katılan sektör yöneticilerinin üçte ikisi, enerji güvenliği ve dayanıklılığının yakıta olan ilginin yeniden canlanmasının en büyük itici güçleri olduğu konusunda hemfikir oldu.

Ham petrolü yakıta dönüştürmek ve gübre üretmek için rafinerilerde yaygın olarak kullanılan hidrojen, ayrıca enerji depolamak ve araçlara güç sağlamak için de kullanılabiliyor.

Hidrojenin büyük kısmı, karbondioksit salınımına neden olan bir işlemle doğal gazdan üretiliyor. Daha temiz formları ise ya salınımları yakalayıp depolayarak ya da yenilenebilir enerji kullanarak suyu hidrojen ve oksijene ayırarak elde ediliyor.

Çevre açısından en dost canlısı versiyon olmakla birlikte üretimi en pahalı olan bu tür, yeşil hidrojen olarak adlandırılıyor.