Petrolde 100 dolar alarmı: Körfez’de gerilim fiyatları yükseltti

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’nun işlettiği tesisler pazartesi günü yeni saldırıların hedefi oldu. İran destekli Husiler, günlük 400 bin varil işleme kapasitesine sahip Cizan Rafinerisi ile Suudi Arabistan’ın iç pazarına tedarik sağlayan diğer tesislere yönelik saldırıları üstlendi.

ABD ordusu da İran’ın iki Amerikan savaş gemisine balistik füze fırlatmasının ardından cumartesi günü üç İran petrol tankerini vurdu.

Enerji altyapısı ve tankerlere yönelik saldırılar, bölgeden petrol akışının kesintiye uğrayabileceği kaygısını artırdı.