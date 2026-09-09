Petrolde 100 dolar alarmı: Körfez’de gerilim fiyatları yükseltti
09.09.2026 00:12
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin Ortadoğu’dan enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla yüzde 2’den fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 100 dolara yaklaştı.
Küresel petrol piyasasında gözler yeniden Ortadoğu’daki çatışmalara çevrildi. Brent petrolün varil fiyatı, çarşamba günü Türkiye saatiyle 00.01 itibarıyla 99 dolar seviyesine çıktı.
ABD ve İran’ın hafta sonu karşılıklı saldırıları, bölgedeki petrol üretimi ve sevkiyatının aksayabileceği endişesini güçlendirdi.
Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’nun işlettiği tesisler pazartesi günü yeni saldırıların hedefi oldu. İran destekli Husiler, günlük 400 bin varil işleme kapasitesine sahip Cizan Rafinerisi ile Suudi Arabistan’ın iç pazarına tedarik sağlayan diğer tesislere yönelik saldırıları üstlendi.
ABD ordusu da İran’ın iki Amerikan savaş gemisine balistik füze fırlatmasının ardından cumartesi günü üç İran petrol tankerini vurdu.
Enerji altyapısı ve tankerlere yönelik saldırılar, bölgeden petrol akışının kesintiye uğrayabileceği kaygısını artırdı.
İran’ın pazartesi günü, Umman ile Hürmüz Boğazı’nda yeni bir deniz ulaşım koridoru oluşturacağını açıklaması da arz endişelerini derinleştirdi.
Açıklanan düzenlemeye göre gemilerin, boğaz çevresinde belirlenecek yeni kısıtlı deniz bölgesine girmeden önce Tahran ile koordinasyon kurması gerekecek.
Küresel enerji sevkiyatının kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’ndaki bu uygulamanın tanker trafiğini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.