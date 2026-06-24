Pırlanta ve değerli taş alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi
24.06.2026 09:13
Ticaret Bakanlığının yeni düzenlemesiyle birlikte artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında "sentetik", "laboratuvar üretimi" veya "yapay üretim" ibareleri yer alacak.
Kuyumculuk sektörünü ilgilendiren yeni bir düzenleme daha Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında tüketiciler açık şekilde bilgilendirilecek.
İnsan müdahalesiyle elde edilen kıymetli taşlar, belirli ifadeler kullanılmadan satışa sunulamayacak.
Satıcıların artık ürünlerinde "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" ya da Bakanlığın uygun göreceği benzer ifadelerden en az birine yer vermesi gerekiyor.
Bakanlıkça belirlenen ifadeler yalnızca ürün etiketlerinde değil sertifikalarda, faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım içeriklerinde de açık bir şekilde gösterilecek. Böylece tüketiciler, satın aldıkları ürünün doğal mı yoksa laboratuvar ortamında üretilmiş bir taş mı olduğunu daha kolay anlayacak.
Yine yönetmeliğe göre sentetik taşların satış ve sergileme koşullarında da değişikliğe gidildi. Buna göre mağazalarda sentetik ve doğal taşların farklı vitrinlerde veya ayrı bölümlerde sunulması gerekecek. Bu kapsam e-ticaret platformlarında da ayrı kategoriye konulacak.
Uygulamanın denetimi ve takibi Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.