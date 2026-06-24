Pırlanta ve değerli taş alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Bakanlıkça belirlenen ifadeler yalnızca ürün etiketlerinde değil sertifikalarda, faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım içeriklerinde de açık bir şekilde gösterilecek. Böylece tüketiciler, satın aldıkları ürünün doğal mı yoksa laboratuvar ortamında üretilmiş bir taş mı olduğunu daha kolay anlayacak.