Piyasalar bu haberle sallandı. Ateşkesin uzaması sonrası altın, gümüş ve borsa uçtu
12.08.2026 12:43
Son Güncelleme: 12.08.2026 15:14
ABD enflasyonu öncesinde piyasalara yön veren gelişme ABD ve İran'dan geldi. Ateşkesin uzatılacağı haberi Borsa İstanbul'u uçururken gram altın hızla yükseldi.
ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayacağına dair açıklamanın gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı.
ABD enflasyon verisine odaklanan piyasaların yeni odağı ateşkesin ne kadar daha uzayacağı oldu.
Henüz yeni ateşkesin ne kadar uzayacağına dair tarih belli olmasa da piyasalar tepki vermeye başladı.
BORSA İSTANBUL'DA ALIMLAR HIZLANDI
Borsa İstanbul'da alımlar ateşkesin uzatılacağına dair beklentilerle hızlandı. BİST yüzde 2,5 civarında primle 14 bin 16 puana yükseldi.
ALTIN FIRLADI
Gram altın fiyatları gün içi zirvesi olan 6 bin 791 liraya çıktı. Böylece 2,5 ayın zirvesine ulaşmış oldu.
GÜMÜŞTE HIZLI HAREKET
Gümüş fiyatları da ateşkes gelişmesiyle hızla yükseldi. Yüzde 3 civarında prim yapan ons gümüş 66,79 dolara, gram gümüş ise 102,5 liraya çıktı.
PETROLDE DÜŞÜŞ VAR
Petrol fiyatları da düşüşe geçti. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 86,96 dolara, WTI petrol ise 81,44 dolara kadar yüzde 1 civarında düşüş kaydetti.