NTV

Piyasalar bu haberle sallandı. Ateşkesin uzaması sonrası altın, gümüş ve borsa uçtu

12.08.2026 12:43

Son Güncelleme: 12.08.2026 15:14

Burak Taşçı

Google'da NTV'yi tercih et

ABD enflasyonu öncesinde piyasalara yön veren gelişme ABD ve İran'dan geldi. Ateşkesin uzatılacağı haberi Borsa İstanbul'u uçururken gram altın hızla yükseldi.

Piyasalar bu haberle sallandı. Ateşkesin uzaması sonrası altın, gümüş ve borsa uçtu
iStockPhoto

ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayacağına dair açıklamanın gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı.

 

ABD enflasyon verisine odaklanan piyasaların yeni odağı ateşkesin ne kadar daha uzayacağı oldu.

 

Henüz yeni ateşkesin ne kadar uzayacağına dair tarih belli olmasa da piyasalar tepki vermeye başladı.

BORSA İSTANBUL'DA ALIMLAR HIZLANDI 1
Anadolu Ajansı

BORSA İSTANBUL'DA ALIMLAR HIZLANDI

Borsa İstanbul'da alımlar ateşkesin uzatılacağına dair beklentilerle hızlandı. BİST yüzde 2,5 civarında primle 14 bin 16 puana yükseldi.

ALTIN FIRLADI 2
iStockPhoto

ALTIN FIRLADI

Gram altın fiyatları gün içi zirvesi olan 6 bin 791 liraya çıktı. Böylece 2,5 ayın zirvesine ulaşmış oldu.

GÜMÜŞTE HIZLI HAREKET 3
Anadolu Ajansı

GÜMÜŞTE HIZLI HAREKET

Gümüş fiyatları da ateşkes gelişmesiyle hızla yükseldi. Yüzde 3 civarında prim yapan ons gümüş 66,79 dolara, gram gümüş ise 102,5 liraya çıktı.

PETROLDE DÜŞÜŞ VAR 4
iStockPhoto

PETROLDE DÜŞÜŞ VAR

Petrol fiyatları da düşüşe geçti. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 86,96 dolara, WTI petrol ise 81,44 dolara kadar yüzde 1 civarında düşüş kaydetti.

DOLAR YATAY SEYREDİYOR 5
Anadolu Ajansı

DOLAR YATAY SEYREDİYOR

Dolar kuru ise ateşkesin uzamasından bağımsız olarak ABD enflasyonuna odaklandı ve durağan seyirle 47,7500 liradan işlem geçiyor.