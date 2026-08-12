Piyasalar bu haberle sallandı. Ateşkesin uzaması sonrası altın, gümüş ve borsa uçtu

ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayacağına dair açıklamanın gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı.

ABD enflasyon verisine odaklanan piyasaların yeni odağı ateşkesin ne kadar daha uzayacağı oldu.

Henüz yeni ateşkesin ne kadar uzayacağına dair tarih belli olmasa da piyasalar tepki vermeye başladı.