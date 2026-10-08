Piyasalarda Aralık alarmı. Fed faiz artırırsa altın ne olur?

Altın , ons başına 4 bin 100 dolara yakın işlem gördü ve Ağustos başından bu yana en düşük seviyesine yakın seyretti. Bu durum, son FOMC tutanaklarının bu yıl içinde bir ABD faiz artırımı olasılığına işaret etmesi ve yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemeye devam etmesiyle ortaya çıktı.

Fed 'in Eylül ayı toplantısının tutanakları, 19 politika yapıcının tamamının Eylül ayındaki faiz artırımını desteklediğini ve çoğunun yıl sonundan önce bir faiz artırımının daha uygun olabileceğini belirttiğini gösterdi.

Piyasalar genel olarak Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığı şu anda yaklaşık yüzde 78 civarında. Bu arada, Trump yönetiminin Pentagon'dan ara seçimlerden önce gerçekleştirilebilecek İran'a karşı saldırı seçenekleri hazırlamasını istediği yönündeki haberlerin ardından petrol fiyatları yükseldi.

Ortadoğu'dan petrol akışının savaş öncesi seviyelere geri döndüğü tahmin edilse bile, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatlara yönelik riskler de yüksek kalmaya devam ediyor.