''Proteinli yoğurt'' savaşı. Danone'dan Chobani'ye bir dava daha
21.06.2026 19:35
Fransız gıda devi Danone, ABD’li rakibi Chobani’ye karşı Manhattan federal mahkemesinde dava açtı. Şirket, Chobani’nin “Chobani 20G Protein” adlı çok porsiyonlu yoğurt ambalajlarında protein miktarına ilişkin tüketiciyi yanıltıcı ifadeler kullandığını öne sürdü.
Danone’ye göre Chobani, ürün etiketlerinde porsiyon büyüklüğünü olduğundan farklı göstererek protein oranını abartıyor. Fransız şirket, söz konusu ürünün kendi yüksek proteinli yoğurt markası Oikos Pro ile doğrudan rekabet ettiğini belirtiyor.
Yüksek proteinli ürünler, özellikle ABD’de kilo verme ilaçları olarak bilinen GLP-1 kullanan tüketiciler arasında giderek daha fazla talep görüyor. Bu ilaçları kullanan birçok kişi, kas kaybını önlemek için protein açısından zengin gıdalara yöneliyor.
Boston Consulting Group’un tüketici araştırmasına göre yoğurt, protein içecekleri gibi bazı ürünlerin aksine, GLP-1 ilaçlarının kullanımı sırasında ve sonrasında talebi kalıcı biçimde artan az sayıdaki gıda kategorisinden biri. BCG yöneticisi Lauren Taylor, “Yoğurt ve et gibi yüksek proteinli gıdaların tüketim sıklığı GLP-1 kullanımı sırasında ve hatta ilacın bırakılmasından sonra daha da artıyor” değerlendirmesinde bulundu.
ULUKAYA: KİMSEYİ YANILTMAYIZ, GÜLÜYORUM
Danone, Chobani’yi ürününü kopyalamakla ve satışlarını artırmak için tüketicileri yanıltmakla suçladı. Şirket ayrıca Chobani’nin bu yöntemle Danone’nin 1 milyar euroluk Oikos markasına karşı fiyat avantajı elde ettiğini savundu.
Chobani ise suçlamaları reddetti. Şirketin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Danone’nin Chobani hakkında olumsuz başlıklar oluşturmak için “ortaya iddialar attığını” söyledi. Ulukaya, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bir bakıma buna gülüyorum. Ürünlerimize asla dışarıdan protein eklemiyoruz. Kimseyi asla yanıltmayız.” dedi.
Danone ise açıklamasında, tüketicilerin ürünler arasında “açık, doğru ve tutarlı beslenme bilgileriyle” karşılaştırma yapabilmesi gerektiğini belirtti. Şirket, Chobani’nin çok porsiyonlu ambalajlarında kullandığı etiketlemenin tüketicilerin ürünleri doğru biçimde karşılaştırmasını zorlaştırdığını savundu.
DANONE EN AZ DÖRT KERE DAVA AÇTI
Dava, Danone’nin ABD’de yüksek proteinli yoğurt pazarında artan rekabet baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Şirket, 2025’in ikinci yarısında yüksek proteinli yoğurtlara yönelik aşırı talebi karşılamakta zorlandığını açıklamıştı. Danone üretim kapasitesini artırmaya çalışsa da Barclays analistleri, yatırımcıların şirketin ABD süt ürünleri işindeki toparlanma hızından endişe duyduğunu belirtti.
Barclays, Mayıs ayında yayımladığı değerlendirmede, “Başta Chobani olmak üzere rakipler çok daha iyi performans gösteriyor ve şu anda yüzde 20’nin üzerinde büyüyor” ifadelerini kullandı. Analistler, Danone’nin kapasite artırmakta yavaş kaldığı ve Chobani gibi agresif rakiplerle mücadele etmek için daha fazla yatırım yapması gerekebileceği görüşünde.
Chobani’nin paylaştığı NielsenIQ verilerine göre şirketin ABD pazarındaki payı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26’ya yükseldi. Bu oran üç yıl önce yüzde 21 seviyesindeydi. Aynı dönemde Danone’nin pazar payı ise yüzde 30,7’den yüzde 25,8’e geriledi. Danone’nin Amerika kıtasındaki süt ürünleri birimi, yılın ilk çeyreğinde benzer bazda yüzde 3 satış büyümesi kaydetti.
Danone, 2016’dan bu yana Chobani’ye karşı en az dört kez dava açtı. Son dava öncesinde iki şirket, kahve ambalajlarında kullanılan sloganlar nedeniyle de karşı karşıya gelmişti. Hamdi Ulukaya, önceki davaların reddedildiğini söyledi.
Eski Chobani pazarlama yöneticisi ve bitki bazlı protein markası ALOHA’nın CEO’su Brad Charron, “Danone, Chobani’ye yılda dört beş kez neredeyse her konuda dava açıyor. Onlarla rekabet edemiyorsanız dava açarsınız.” dedi.
Charron, büyük tüketici ürünleri şirketlerinin zaman zaman protein içeriği gibi unsurları farklı göstermek için porsiyon ölçülerinde değişikliğe gidebildiğini de belirtti. Ancak Charron’a göre nihayetinde tüketici, yanıltılıp yanıltılmadığını anlayabilecek kadar bilinçli.