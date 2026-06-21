''Proteinli yoğurt'' savaşı. Danone'dan Chobani'ye bir dava daha

Dava, Danone’nin ABD’de yüksek proteinli yoğurt pazarında artan rekabet baskısıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Şirket, 2025’in ikinci yarısında yüksek proteinli yoğurtlara yönelik aşırı talebi karşılamakta zorlandığını açıklamıştı. Danone üretim kapasitesini artırmaya çalışsa da Barclays analistleri, yatırımcıların şirketin ABD süt ürünleri işindeki toparlanma hızından endişe duyduğunu belirtti.

Barclays, Mayıs ayında yayımladığı değerlendirmede, “Başta Chobani olmak üzere rakipler çok daha iyi performans gösteriyor ve şu anda yüzde 20’nin üzerinde büyüyor” ifadelerini kullandı. Analistler, Danone’nin kapasite artırmakta yavaş kaldığı ve Chobani gibi agresif rakiplerle mücadele etmek için daha fazla yatırım yapması gerekebileceği görüşünde.

Chobani’nin paylaştığı NielsenIQ verilerine göre şirketin ABD pazarındaki payı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26’ya yükseldi. Bu oran üç yıl önce yüzde 21 seviyesindeydi. Aynı dönemde Danone’nin pazar payı ise yüzde 30,7’den yüzde 25,8’e geriledi. Danone’nin Amerika kıtasındaki süt ürünleri birimi, yılın ilk çeyreğinde benzer bazda yüzde 3 satış büyümesi kaydetti.

Danone, 2016’dan bu yana Chobani’ye karşı en az dört kez dava açtı. Son dava öncesinde iki şirket, kahve ambalajlarında kullanılan sloganlar nedeniyle de karşı karşıya gelmişti. Hamdi Ulukaya, önceki davaların reddedildiğini söyledi.

Eski Chobani pazarlama yöneticisi ve bitki bazlı protein markası ALOHA’nın CEO’su Brad Charron, “Danone, Chobani’ye yılda dört beş kez neredeyse her konuda dava açıyor. Onlarla rekabet edemiyorsanız dava açarsınız.” dedi.

Charron, büyük tüketici ürünleri şirketlerinin zaman zaman protein içeriği gibi unsurları farklı göstermek için porsiyon ölçülerinde değişikliğe gidebildiğini de belirtti. Ancak Charron’a göre nihayetinde tüketici, yanıltılıp yanıltılmadığını anlayabilecek kadar bilinçli.