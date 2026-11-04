Rekabet Kurulu kararı: Kuzey Marmara Otoyolu'nda elektrikli araçlar için yeni dönem başlıyor

Şirket, otoyolda faaliyet göstermek isteyen şarj işletmecilerine yönelik başvuru ve davet süreçlerini Rekabet Kurulu'nun kısa kararının tebliğinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlayacak.

Aynı zamanda başvuruların değerlendirilmesi ise en geç dört ay içinde sonuçlandırılacak.

Kurul tarafından yapılan açıklamada bu kararla birlikte elektrikli araç şarj istasyonu pazarlarında rekabetçi endişelerin giderilmesi ve şarj hizmeti almak isteyen tüketicilerin seçeneklerinin artmasının amaçlandığı belirtildi.