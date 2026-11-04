Rekabet Kurulu kararı: Kuzey Marmara Otoyolu'nda elektrikli araçlar için yeni dönem başlıyor
04.11.2026 17:30
Rekabet Kurulu, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şarj hizmetlerine yönelik ön araştırmayı şirketin taahhütleriyle sonlandırdı. Bu kararla otoyoldaki şarj hizmeti seçeneklerinin artırılması hedefleniyor.
Rekabet Kurulu, Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ (MAŞ) hakkında Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki elektrikli araç şarj hizmeti pazarına yönelik yürütülen ön araştırmayı, alınan taahhütlerle sonlandırdı.
Kurulun yaptığı ön araştırmada, otoyol hizmet tesislerini işleten şirketin elektrikli araç şarj istasyonu kurma ve işletme konusunda hissedarlarıyla aynı ekonomik bütünlük içinde bulunan şirketlere münhasırlık tanıdığı, rakip şarj ağı işletmecilerinin tesislerde faaliyet gösterme taleplerini reddettiği yönünde ciddi şüpheler oluştuğu bildirildi.
Şirket, bu rekabet endişelerini gidermek amacıyla Rekabet Kurulu'na taahhüt sundu.
AYRIMCILIK YAPILMAYACAK
Kabul edilen taahhütlere göre şirket; otoyolda faaliyet gösterdiği süre boyunca elektrikli şarj hizmeti sunan hiçbir şirkete münhasırlık içeren sözleşme imzalamayacak.
Hizmet tesislerinde faaliyet gösteren veya gösterecek işletmeciler arasında proje giriş bedeli, depozito, gelir paylaşımı ve genel gider payı gibi ticari koşullarda ayrımcılık yapılmayacak.
ŞARJ HİZMETİ SEÇENEKLERİ ARTACAK
Şirket, otoyolda faaliyet göstermek isteyen şarj işletmecilerine yönelik başvuru ve davet süreçlerini Rekabet Kurulu'nun kısa kararının tebliğinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlayacak.
Aynı zamanda başvuruların değerlendirilmesi ise en geç dört ay içinde sonuçlandırılacak.
Kurul tarafından yapılan açıklamada bu kararla birlikte elektrikli araç şarj istasyonu pazarlarında rekabetçi endişelerin giderilmesi ve şarj hizmeti almak isteyen tüketicilerin seçeneklerinin artmasının amaçlandığı belirtildi.