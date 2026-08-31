Saat başı otobüs kaldırıyor. 29 yıllık şirkete konkordato kararı
31.08.2026 08:03
Karayolu yolcu taşımacılığının 29 yıllık köklü markası için mahkemeden kritik karar çıktı.
Şehirler arası tarifeli karayolu yolcu taşımacılığı yapan Sakarya merkezli 29 yıldır faaliyette olan şirkete geçici konkordato mühleti verildi.
Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Ağustos 2026 tarihinde verdiği kararla Sınırlı Sorumlu 37 nolu Sakarya VİB Otobüsçüler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifine (VİB Turizm) 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verdi.
Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla geçici konkordato komiserleri atanmasına, geçici konkordato komiseri olarak Sakarya Bilirkişi Bölge Kurulu Konkordato Komiser listesinden Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Habib Yıldız ve Prof. Dr. Selahattin Karabınar'ı görevlendirdi.
İKİ YILDIR VERGİ ÇIKMIYOR
Vergi levhası incelendiğinde, şirketin 2024 ve 2025 yıllarında matrah göstermediği anlaşılıyor. Bu veri de, işletmenin giderleri gelirlerinden fazla olduğu için zarar ettiği veya o dönemde net kâr elde etmediğini gösteriyor.