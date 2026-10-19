Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın
19.10.2026 08:57
Telefon tamircisi özel servisler ile yetkili servisler arasındaki rekabette fiyatlar neredeyse eşitlendi. Yetkili serviste yapılan pil ve ekran değişimleri 6 ay boyunca garanti altına alınıyor.
Akıllı telefon kullananların en büyük sorunlarından biri bataryanın eskimesi ve kısa sürede tükenmesiyle birlikte ekran camı kırılması oluyor.
Mahalle arası, özel servisler bu gibi sorunları kısa sürede çözse de yetkili servislerdeki ücretlerle neredeyse birebir fiyatlarla tamir ve değişimleri gerçekleştiriyor.
Ayrıca yetkili servis dışında takılan parçaların orijinal olup olmadığı da tam olarak bilinmiyor.
PİL DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ FAHİŞ FİYATLARA ÇIKABİLİYOR
Apple marka bir telefonun yetkili serviste pil değiştirme ücreti 3 bin 879 liradan, ekran değiştirme ücreti 8 bin 399 liradan başlıyor. En son çıkan iPhone Duo'nın pil değişimi 13 bin 29 lirayken, ekran hasarı için 21 bin liranın gözden çıkarılması gerekiyor.
YAN SANAYİ PİLLER ŞİŞİP PATLIYOR
Yan sanayi olarak tabir edilen ucuz piller kısa süre içinde şişerek telefonun ana kartına zarar veriyor. Bununla birlikte şişip patlaması halinde sahibine uzuv kaybı, ağır yanıklar ya da şarja takılı olduğu yerde yangınlara sebep olabiliyor.
YETKİLİ SERVİSE DANIŞMAKTA YARAR VAR
Özel servis ya da telefoncu diye tabir ettiğimiz kişiler dışında yetkili servis üzerinden hizmet almak hem ek garanti imkanı sağlıyor hem de cihaza orijinal parça takılmış oluyor.
6 AY GARANTİ VERİLİYOR
Yetkili serviste yapılan tamir ve parça değişimleri 6 ay garanti altına alınıyor.