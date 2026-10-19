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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın

19.10.2026 08:57

Burak TaşçıEkonomi editörü

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Telefon tamircisi özel servisler ile yetkili servisler arasındaki rekabette fiyatlar neredeyse eşitlendi. Yetkili serviste yapılan pil ve ekran değişimleri 6 ay boyunca garanti altına alınıyor.

Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın
iStockPhoto

Akıllı telefon kullananların en büyük sorunlarından biri bataryanın eskimesi ve kısa sürede tükenmesiyle birlikte ekran camı kırılması oluyor.

 

Mahalle arası, özel servisler bu gibi sorunları kısa sürede çözse de yetkili servislerdeki ücretlerle neredeyse birebir fiyatlarla tamir ve değişimleri gerçekleştiriyor.

 

Ayrıca yetkili servis dışında takılan parçaların orijinal olup olmadığı da tam olarak bilinmiyor.

PİL DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ FAHİŞ FİYATLARA ÇIKABİLİYOR 1
iStockPhoto

PİL DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ FAHİŞ FİYATLARA ÇIKABİLİYOR

Apple marka bir telefonun yetkili serviste pil değiştirme ücreti 3 bin 879 liradan, ekran değiştirme ücreti 8 bin 399 liradan başlıyor. En son çıkan iPhone Duo'nın pil değişimi 13 bin 29 lirayken, ekran hasarı için 21 bin liranın gözden çıkarılması gerekiyor.

 

YAN SANAYİ PİLLER ŞİŞİP PATLIYOR

 

Yan sanayi olarak tabir edilen ucuz piller kısa süre içinde şişerek telefonun ana kartına zarar veriyor. Bununla birlikte şişip patlaması halinde sahibine uzuv kaybı, ağır yanıklar ya da şarja takılı olduğu yerde yangınlara sebep olabiliyor.

YETKİLİ SERVİSE DANIŞMAKTA YARAR VAR 2
iStockPhoto

YETKİLİ SERVİSE DANIŞMAKTA YARAR VAR

Özel servis ya da telefoncu diye tabir ettiğimiz kişiler dışında yetkili servis üzerinden hizmet almak hem ek garanti imkanı sağlıyor hem de cihaza orijinal parça takılmış oluyor.

 

6 AY GARANTİ VERİLİYOR

 

Yetkili serviste yapılan tamir ve parça değişimleri 6 ay garanti altına alınıyor.

Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 3
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 4
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 5
NTV
Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 6
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 7
NTV
Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 8
NTV
Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 9
NTV
Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 10
NTV
Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 11
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 12
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 13
NTV
Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 14
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 15
NTV
Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 16
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 17
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 18
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 19
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 20
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 21
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 22
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 23
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 24
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 25
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 26
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 27
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 28
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 29
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 30
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 31
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Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın 32
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