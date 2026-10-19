Şarjı çabuk bitenler dikkat! Paranızı çöpe atmayın

Akıllı telefon kullananların en büyük sorunlarından biri bataryanın eskimesi ve kısa sürede tükenmesiyle birlikte ekran camı kırılması oluyor.

Mahalle arası, özel servisler bu gibi sorunları kısa sürede çözse de yetkili servislerdeki ücretlerle neredeyse birebir fiyatlarla tamir ve değişimleri gerçekleştiriyor.

Ayrıca yetkili servis dışında takılan parçaların orijinal olup olmadığı da tam olarak bilinmiyor.