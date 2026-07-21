Şaşırtan şehir ayrıntısı. Ankara, İstanbul’u solladı. En iyi sürücü hangi ilde?

Haziran ayında en çok maddi hasarlı trafik kazası olan şehir Ankara oldu. Ankara'yı İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. En az maddi hasarlı trafik kazası olan şehir ise 8 kazayla Kilis oldu. Kilis'i Hakkari, Bayburt ve Ardahan takip etti. Yıl genelinde ise Ankara 40 bin 232 kaza, İstanbul 34 bin 245 kaza, İzmir ise 13 bin 564 kazayla öne çıktı.