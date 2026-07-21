Şaşırtan şehir ayrıntısı. Ankara, İstanbul’u solladı. En iyi sürücü hangi ilde?
21.07.2026 09:19
Son Güncelleme: 21.07.2026 09:21
Trafik kazalarında Haziran ayı bilançosu korkuttu. 2026 yılı genelinde 328 bin kaza yaşanırken, en büyük kusur yine sürücülerde. Ölümcül kazaların baş faili hız olurken, hasarlı kazalarda zirve Ankara'nın oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ülke geneline ilişkin aylık trafik istatistik bültenini yayımladı.
Haziran ayında 61 bin 277 trafik kazası meydana geldi. 2026 yılı toplamında ise 328 bin 29 kaza oldu.
EN ÇOK YANDAN ÇARPMALAR OLUYOR
Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türlerine bakıldığında en çok yandan çarpmalar ön plana çıkıyor. Yayaya çarpma oranları da yüksekliğini korurken, devrilme/savrulma/takla atma sayısı da oldukça ciddi boyutlarda.
KUSURUN BÜYÜK KISMI SÜRÜCÜLERDE
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusur unsuru en yüksek olanlar sürücüler çıktı. Sürücüleri yayalar ve yolcular takip etti.
HIZ TRAFİK KAZALARINDA ANA ETKEN
Trafik kazalarında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak en baştaki sürücü kusurları arasında yer alıyor. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer alırken arkadan çarpmalar üçüncü sırada bulunuyor.
EN ÇOK OTOMOBİLLER ÖLÜMLÜ-YARALANMALI KAZAYA KARIŞIYOR
Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobiller öne çıkıyor. Otomobili motosiklet, kamyonet, motorlu bisiklet takip ediyor.
HAZİRAN'IN LİDERİ ANKARA OLDU
Haziran ayında en çok maddi hasarlı trafik kazası olan şehir Ankara oldu. Ankara'yı İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. En az maddi hasarlı trafik kazası olan şehir ise 8 kazayla Kilis oldu. Kilis'i Hakkari, Bayburt ve Ardahan takip etti. Yıl genelinde ise Ankara 40 bin 232 kaza, İstanbul 34 bin 245 kaza, İzmir ise 13 bin 564 kazayla öne çıktı.