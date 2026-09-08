Sektörün önde gelen ülkeleri alarma geçti. "Küresel denizcilik ilkeleri çöküşün eşiğinde"
08.09.2026 10:39
Denizcilik sektörünün otoritelerine göre, savaşlar ve gizli filoların büyümesi küresel ticarette yapısal bir değişime neden oluyor.
Dünyanın en büyük denizcilik ülkeleri, Batı denetiminin dışında faaliyet gösteren ve giderek büyüyen bir gizli filo ve savaşlar nedeniyle küresel denizciliği yöneten kuralların çökmekte olduğu konusunda uyarıda bulundu.
18 büyük denizcilik gücünden oluşan bir gruba göre, denizcilik sektörü on yıllardır serbest seyrüsefer ve ticari gemilerin tarafsızlığını güvence altına alan yasalarla korunuyordu, ancak bu ilkelerin çöküşü küresel ticaret için ciddi bir risk oluşturuyor.
Salı günü grubun yayınladığı bir açıklamada, "Deniz ticareti olmadan tedarik zincirleri parçalanır ve bildiğimiz küresel ekonomi aniden durma noktasına gelir." denildi.
Küresel ticaretin tonaj olarak beşte birinden fazlasını temsil eden üyelerden oluşan Danışma Denizcilik Grubu (CSG), Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alma mücadelesini, Covid-19 pandemisini ve ABD, AB ve İngiltere'nin yaptırımları sonucu oluşan gölge filoyu geçici şoklar değil, küresel ticaretin işleyiş ortamında yapısal bir değişimin sinyalleri olarak nitelendirdi.
Bu açıklama, CSG'nin 60 yılı aşkın bir süre önce kurulmasından bu yana yaptığı ilk kamuoyu açıklaması olarak dikkat çekiyor. Grubun üyeleri arasında Yunanistan, Singapur, Danimarka, Japonya, Kanada, İngiltere, Hollanda ve Güney Kore gibi ülkeler yer alıyor.
CSG, "Nakliye rotaları giderek artan bir şekilde kaldıraç ve risk aracı haline geliyor." diye uyarıda bulunarak, son olayların deniz ticareti sisteminin ne kadar kırılgan olabileceğini gösterdiğini ekledi.
GEMİLER JEOPOLİTİK ENTRİKALARIN HEDEFİNDE
CSG'ye başkanlık eden Danimarka Denizcilik Otoritesi Genel Direktörü Brian Wessel, Financial Times'a verdiği demeçte, denizcilik sektörünün parçalanması ve Birleşmiş Milletler'in denizcilik endüstrisini düzenleyen kuruluşu olan Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün belirlediği standartların zayıflatılması konusundaki derinleşen endişeler nedeniyle denizcilik ülkelerinin bu nadir açıklamayı yaptığını söyledi.
"On yıllardır küresel ticareti, gemilerin sınırlar arasında serbestçe hareket edebileceği varsayımı üzerine kurduk. Bu varsayım şimdi baskı altında." diyen Wessel, "Küresel düzeyde eşit şartlar ve IMO'da yıllardır uyguladığımız küresel düzenlemeler, hafife alındı." diye de ekledi.
Dünya ticaretinin yüzde 80'inden fazlası, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösteren gemilerle taşınıyor. Kuruluşun kendisi resmi olarak 1948'de oluşturulmuş olsa da, okyanusların uluslararası yönetimi kavramı, "serbest denizler" anlamına gelen mare liberum fikrinin ilk kez ortaya atıldığı 17. yüzyıla kadar uzanıyor.
Küresel ticaretteki rolleri nedeniyle gemiler, jeopolitik entrikaların giderek daha önemli bir hedefi ve aracı haline geliyor. Bu yıl yaşanan çatışmalarda Rusya, Ukrayna, ABD ve İran sivil gemilere yönelik saldırılar düzenlerken, İran'ın boğazda ücretli bir rejim kurma girişimleri de deniz geçiş noktalarının kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu.
GİZLİ PETROL FİLOSU HIZLA BÜYÜYOR
Tahran Pazartesi günü, daha önce dünyanın petrol ve doğalgazının yaklaşık beşte birinin aktığı su yolundan gemi trafiğinin yönetimi konusunda Umman ile anlaşmaya varılmak üzere olduğunu açıklarken, geçiş ücreti alınıp alınmayacağı ise henüz belli değil.
Gemi sahipleri ve denizcilik örgütleri, ücret talep etmenin tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini ve kritik geçiş noktalarına kıyısı olan diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesine neden olabileceğini belirtti.
Aynı zamanda, ABD, AB ve İngiltere'nin Rusya ve İran'a uyguladığı yaptırımlar, şu anda bin 500'den fazla gemiye ulaşan ve küresel tanker filosunun neredeyse beşte birini oluşturan bir gölge petrol tankeri filosunun hızla büyümesine neden oldu. Bu gemilerin neredeyse tamamında geleneksel sigorta poliçeleri bulunmuyor.
Bu yaz, yaklaşık 800 bin varil Rus petrolü taşıyan gizli filo gemisi Caroline Bezengi, Umman kıyılarında herhangi bir geleneksel koruma ve tazminat sigortası olmadan bir mayınla çarpıştı ve bu durum Umman hükümetini işleri düzeltmesi için milyonlarca dolarlık maliyetle karşı karşıya bırakabilir.