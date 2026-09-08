Sektörün önde gelen ülkeleri alarma geçti. "Küresel denizcilik ilkeleri çöküşün eşiğinde"

Dünyanın en büyük denizcilik ülkeleri, Batı denetiminin dışında faaliyet gösteren ve giderek büyüyen bir gizli filo ve savaşlar nedeniyle küresel denizciliği yöneten kuralların çökmekte olduğu konusunda uyarıda bulundu.

18 büyük denizcilik gücünden oluşan bir gruba göre, denizcilik sektörü on yıllardır serbest seyrüsefer ve ticari gemilerin tarafsızlığını güvence altına alan yasalarla korunuyordu, ancak bu ilkelerin çöküşü küresel ticaret için ciddi bir risk oluşturuyor.

Salı günü grubun yayınladığı bir açıklamada, "Deniz ticareti olmadan tedarik zincirleri parçalanır ve bildiğimiz küresel ekonomi aniden durma noktasına gelir." denildi.

Küresel ticaretin tonaj olarak beşte birinden fazlasını temsil eden üyelerden oluşan Danışma Denizcilik Grubu (CSG), Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alma mücadelesini, Covid-19 pandemisini ve ABD, AB ve İngiltere'nin yaptırımları sonucu oluşan gölge filoyu geçici şoklar değil, küresel ticaretin işleyiş ortamında yapısal bir değişimin sinyalleri olarak nitelendirdi.

Bu açıklama, CSG'nin 60 yılı aşkın bir süre önce kurulmasından bu yana yaptığı ilk kamuoyu açıklaması olarak dikkat çekiyor. Grubun üyeleri arasında Yunanistan, Singapur, Danimarka, Japonya, Kanada, İngiltere, Hollanda ve Güney Kore gibi ülkeler yer alıyor.

CSG, "Nakliye rotaları giderek artan bir şekilde kaldıraç ve risk aracı haline geliyor." diye uyarıda bulunarak, son olayların deniz ticareti sisteminin ne kadar kırılgan olabileceğini gösterdiğini ekledi.