Sel mağduru araç sahipleri ne yapmalı? Adım adım sel hasarı rehberi

Sel hasarlı araçlarda marş yapmak aracı tamamen kullanılmaz hale getirebiliyor. Piston yuvalarına su girmesi halinde motorun indirilip revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor ve yetkili servisler sandık motor taktığı için en az 600 bin liralık ekstra hasara neden oluyor.

Sel hasarlı araç çekici marifetiyle olduğu yerden yetkili servis ya da özel servise çekilmeli. Elektrikli araçsa kaçak olma ihtimali nedeniyle akıma kapılmamak için dikkatli davranılmalı.