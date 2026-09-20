Sezon bereketli başladı, denizden bol bol balık çıkıyor. Palamut 200 liradan kapışılıyor

Balığın artan gıda fiyatları karşısında vatandaşlar için ekonomik seçeneklerden biri olduğunu ifade eden Balcı, besin değerinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Balcı, "Balık, hem fiyatı uygun hem de besin değeri çok yüksek bir gıda. Vatandaşlarımız haftada en az iki kez balık tüketmeli. Özellikle çocuklarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza balık yedirmeliyiz." önerisinde bulundu.

Yaklaşık yarım asırdır balıkçılık yaptığını belirten Balcı, denizlerin doğal bir besin kaynağı olduğunu söyledi.

Balcı, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Deniz bize milyarlarca, çeşit çeşit balık veriyor. Altından daha değerli. İçinde katkı maddesi olmayan doğal besin kaynağı balığı bizlere sunuyor. Bizler denizlerimizin her zaman kıymetini bilmemiz gerekiyor. Denizin suyu balık olsaydı şimdiye kadar çoktan bitmişti. Ama her sene bol bol balık vermeye devam ediyor." dedi.