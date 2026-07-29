SGK hizmet dökümü, kredi notu, adli sicil kaydı... Ev sahiplerinin kiracılardan son isteği şaşırttı

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise farklı bir noktaya dikkat çekti.

Ev sahibinin kiracı adayını bekâr, öğrenci, etnik kökeni, dini ya da benzeri kişisel özellikleri nedeniyle reddetmesinin ayrımcılık kapsamında değerlendirilebileceğini söyleyen Aşa, bu tür durumlarda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurulabileceğini ve idari yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Uzmanlar, kira sürecinde tarafların karşılıklı güveni esas alarak makul taleplerde bulunmasının ve uzlaşmacı bir yaklaşım sergilemesinin hem kiracı hem de ev sahibi açısından en sağlıklı yöntem olduğunu belirtiyor.