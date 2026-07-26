Şili'deki ölümcül fırtına madencilik sektörünü ve yapay zeka kaynaklarını tehdit ediyor

Aşırı hava koşulları ani sellere ve bazı büyük bakır madenlerinin bulunduğu yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışına neden oldu. Yetkililere göre fırtına en az 13 kişinin ölümüne yol açtı.

Devlet şirketi olan bakır madencilik firması Codelco'nun bazı faaliyetleri de yağıştan etkilendi. El Teniente de dahil olmak üzere büyük madenlerdeki operasyonlar geçici olarak durduruldu. Anglo American ve BHP gibi büyük şirketlerin yöneticileri de durumu yakından takip ediyor ve Şili yetkilileriyle temas halinde bulunuyor.