Sosyal medya günlerdir bunu konuşuyor. Açıklama geldi, Kızılay AVM kapandı mı?

Ankara'nın meydanına ismini veren Kızılay'a ait binanın 1979'da yıktırılmasının ardından başlayan, yeni yapılan binanın hizmete açılamamasıyla devam eden 'Kızılay binası' sorunu, binanın alışveriş merkezi olarak hizmet vermeye başlamasıyla son bulmuştu.

Bina 2011 yılında AVM olarak hizmet vermeye başlamıştı.