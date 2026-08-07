Sosyal medya günlerdir bunu konuşuyor. Açıklama geldi, Kızılay AVM kapandı mı?
07.08.2026 08:44
Sosyal medyada günlerdir Ankara'nın ünlü alışveriş merkezi Kızılay AVM'yle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. AVM yönetimi kapsamlı bir yenileme çalışması yapıldığını duyurdu.
Ankara'nın en işlek noktası Kızılay Meydanı'nda bulunan Kızılay AVM'de yenileme çalışması başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında alışveriş merkezi içinde bulunan iş yerleri boşaltıldı.
Bu kapsamda binanın dış cephesindeki dev marka tabelaları sökülürken, AVM çevresinde inşaat çalışmaları için güvenlik önlemi alındı.
Kızılay'dan yapılan açıklamada alışveriş merkezinde yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, Kızılay AVM'nin 2027 yılında yeniden ziyarete açılacağı belirtildi.
Öte yandan AVM önündeki metro çıkışı da çalışmalar kapsamında kapatıldı.
2011'DEN BERİ AVM OLARAK HİZMET VERİYORDU
Ankara'nın meydanına ismini veren Kızılay'a ait binanın 1979'da yıktırılmasının ardından başlayan, yeni yapılan binanın hizmete açılamamasıyla devam eden 'Kızılay binası' sorunu, binanın alışveriş merkezi olarak hizmet vermeye başlamasıyla son bulmuştu.
Bina 2011 yılında AVM olarak hizmet vermeye başlamıştı.