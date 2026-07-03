SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu
03.07.2026 10:03
Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte alınacak zam belli oldu.
Anadolu Ajansı
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99 yıllık yüzde 32,11 oldu.
Anadolu Ajansı
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNEMLİ
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.
Anadolu Ajansı
NE KADAR ZAM ALACAKLAR?
SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklileri yüzde 17,76 oranında zammı hak etti.