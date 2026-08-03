SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu
03.08.2026 10:06
Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte alınacak zam belli oldu.
Anadolu Ajansı
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78 yıllık yüzde 31,75 oldu.
Anadolu Ajansı
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNEMLİ
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.