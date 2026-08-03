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SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu

03.08.2026 10:06

Burak Taşçı

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Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte alınacak zam belli oldu.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu
Anadolu Ajansı

Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık 1,78 yıllık yüzde 31,75 oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNEMLİ 1
Anadolu Ajansı

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNEMLİ

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

NE KADAR ZAM ALACAKLAR? 2
Anadolu Ajansı

NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklileri Temmuz ayı özelinde henüz maaşlarına yansımasa da yüzde 1,78 oranında zammı hak etti.