SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu
05.10.2026 10:03
Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte alınacak zam belli oldu.
Anadolu Ajansı
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında enflasyon aylık 1,84 yıllık yüzde 29,73 oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNEMLİ
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.