SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu

SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklileri Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı özelinde henüz maaşlarına yansımasa da yüzde 8,28 oranında zammı hak etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

En düşük emekli maaşına yapılan zam oranını Meclis belirliyor. Son yıllarda ortaya çıkan zam oranı ne kadarsa en düşük emekli maaşına da o oranda zam yapılıyor. Emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı iddia ediliyor.