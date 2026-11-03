SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı belli oldu
03.11.2026 10:03
Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte alınacak zam belli oldu.
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim ayında enflasyon aylık 2,58 yıllık yüzde 29,77 oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNEMLİ
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.
NE KADAR ZAM ALACAKLAR?
SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklileri Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı özelinde henüz maaşlarına yansımasa da yüzde 8,28 oranında zammı hak etti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?
En düşük emekli maaşına yapılan zam oranını Meclis belirliyor. Son yıllarda ortaya çıkan zam oranı ne kadarsa en düşük emekli maaşına da o oranda zam yapılıyor. Emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı iddia ediliyor.